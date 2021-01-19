美國總統川普的夫人梅蘭妮亞今天發表白宮告別演說，她表示擔任第一夫人是她此生最大榮耀，而她雖未提及6日的國會山莊之亂，但特別提到「暴力永遠不會是解答」。

法新社與新聞網站FOX 8 News報導，50歲的梅蘭妮亞（Melania Trump）在社群網站發布這段預先錄製的6 分鐘多正式演說，她說：「身為第一夫人是我此生最大的榮耀。」

另一方面她僅簡單帶到川普，花了許多時間感謝軍人與軍眷、對抗疫情的醫護人員、執法人員以及幫助藥物成癮受害者的人。

她說：「過去4年相當難忘。唐納（川普）和我即將結束在白宮的日子，我想起所有被我牢牢記在心裡的人們，以及他們關於愛、愛國主義與決心的了不起故事。」

梅蘭妮亞也鼓勵所有公民致力和平。

她說：「對你做的所有事都保有熱情，但要永遠記得，暴力永遠不會是解答，且永遠不會被正當化。」

「當我來到白宮，我時常省思身為母親的責任，也就是去鼓舞、給予力量和教導仁慈的價值觀。」

川普迄今拒絕向對手拜登恭賀當選，也未循慣例邀請拜登夫婦到橢圓形辦公室出席茶會，也不會參加拜登20日的就職典禮。

自從支持者6日闖入國會大廈後，史上首位遭到二度彈劾的總統川普大多時間神隱。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100119

(中央社)