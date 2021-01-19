大陸去年底向印度以每噸約300美元價格進口10萬噸米，是30年來首度，由於印度貿易相關官員稱大陸會買印度米是因為國內供應緊張，該國網民大為興奮，有人稱如果不進口印度米會有數百萬人餓死，有人稱吃了印度米就不該在邊境和印度作對，也有人質疑賣得太便宜。結果有其他印媒披露，進口印度米主要用途是用於釀酒而非食用，理由也只是相對便宜，打臉這些說法。

路透報導稱，印度是全球最大稻米出口國，大陸是最大進口國，但過去30年大陸每年進口400萬噸米卻沒有印度份額，理由是品質不佳。該報導被《印度時報》(The Times of India)引用，由於還有提到大陸破例採購正值邊境摩擦之時，印方認為是北京當局釋出善意求和。

網民反應大部分表達了對陸敵意，「中國也敢提品質問題？印度應該永不出口給這些詐欺犯(crooks)」、「換算每公斤只要2盧比，而我們在市場上買要每公斤45盧比。為何要取悅中國？」、「中國人因為今年的洪水和酷寒挨餓，所以進口任何能進口的。如果我們不賣高品質的米給他們，數以百萬計的清客(Chinks，本意是細小得和縫隙一樣的眼睛，歧視黃種人用語)會餓死。」

不過據印度《經濟時報》(The Economic Times)報導，這次進口是為執行2018年6月簽署的協議，而且中國除是最大米進口國，也是最大產米國，已經連續數年稻米產量高於需求，同時也有數十萬噸規模的淨出口，進口米主要是增加市場供應多元化、做加工原料2種用途。

據中國海關數據顯示，去年1至10月中國累計稻米進口181.64萬噸，出口209.67萬噸，淨出口28.03萬噸，2019年全年則是淨出口25萬噸。中國進口稻米占消費量約1%至2%，另外確實有部分進口米進入口糧市場，不過主要是泰國，而非印度。

此外也有報導指出，由於疫情與旱災，中南半島各國稻米出口量大減2至3成，其中中國前5大進口米來源地就有緬甸、越南、泰國、柬埔寨受波及(註：排名第2多的是巴基斯坦)，這些國家稻米出口量減價增、每噸至少比印度米貴30美元，可能才是大陸破例進口印度米原因。

(中時新聞網)