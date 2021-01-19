《亞洲週刊》於2021年第一期號刊出專題報導《台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象》，引起廣大回響。日本資深媒體人、旅台作家本田善彥近日撰文〈「民選獨裁」結束的開始〉，並投稿至《亞洲週刊》，認為該刊人氣飆增，反映的是蔡政府已進入執政最後關頭，且必將面對重大的危機，而且在何處爆發，完全無法預料。

本田善彥表示，《亞洲週刊》於2021年第一期號刊出專題報導《台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象》，其内容為民進黨創黨元老批評蔡政權，越來越像戒嚴時期的國民黨，蔡英文已成爲新威權主義的領袖，包括中天新聞台被關台、反對瘦肉精的醫生被查水表、台大教授批評政府被警方約談等，行政專斷、國會獨裁、司法政治化。

本田善彥在文中提及，該篇報導中，除了前民進黨秘書長張俊宏之外、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮都痛批蔡政權，揭發蔡口中的「全面執政」卻變成「民選皇帝」。

本田善彥指出，台灣輿論對《亞洲週刊》專題報導評價相當分歧，偏綠讀者大表不滿，將「紅媒」的標簽貼在該週刊上，部分深綠名嘴氣呼呼地指責該週刊低級云云，但也不少台灣讀者讚許週刊有勇氣，肯定週刊反映多數台媒不敢說的台灣心聲。

本田善彥認為，此次風波，看到幾項有趣的現象：

一、針對週刊報導，民進黨發言人表示，「（相較於國際民主國家各大權威媒體對台灣的報導）顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。」他的意思就是，週刊的報導内容與其他外媒不同，所以週刊是不對的。

該黨還索性丟出「台灣2020真好」的海報，列舉《時代雜誌》、《彭博》、《經濟學人》等肯定蔡的幾家歐美媒體。外媒肯定蔡是可喜可賀的，但憑什麽要求一家外媒一定要唱和別家媒體？所有媒體都有自己的立場和風格，爲何要效仿毫不相干的他人言論？只能允許歌功頌德當權者，不容許存在不隨主旋律的聲音的社會，一般不叫做民主自由的社會。認爲能指點媒體的思維，就是非常霸道蠻橫的思維，也對照出當權者的假民主真法西斯本質，等於和對岸的黨國基本心態沒兩樣。

民進黨還指「（亞洲週刊是）北京政府喉舌」，平心而論，亞洲週刊長期關注兩岸的民主是事實，今天在大陸無法訂購該週刊，連上官網也需要翻牆的現況之下，該黨口中的「北京政府喉舌」等説法未免太牽強。如果該黨已放棄尊重多元的原則，邁進「順我者昌、逆我者亡」的專制路綫，那則另當別論。

二、檯面上，看到對週刊的種種誹謗中傷，但針對報導内容幾乎都沒看到具體的反駁，也沒聼到「假新聞」的指控。

過去幾年，當權者遭到批判時，動不動就貼「假新聞」標簽，或者質疑受訪者的背景和動機，一概不面對問題的核心。但此次週刊的專題報導都是引述民進黨元老説的話，而不是憑空捏造的，假如這些元老説話不實，背後藏著不當目的或邪惡動機，該黨應該公開反駁，但到目前爲止都沒有看到這麼做。難道遇到來自内部前輩的批判就只能保持沉默，惱羞成怒之餘，亂貼標簽辱駡媒體？

污衊批評者、扭曲批判動機、大耍嘴皮轉移焦點，這些通常都是不想面對批判的傲慢當權者所慣用的伎倆，至少不是標榜有「百分之百言論自由」的政黨該有的態度。

三、此次綠營側翼辱駡週刊還來不及，透過「台版五毛網軍」攻擊週刊官網，篡改維基百科上的記載，不過週刊也不退縮，透過刊物和臉書立即反擊，結果過去於台灣島内戰無不勝的綠網軍，對境外媒體實際上無計可施，反而感覺只是無形間拉抬了週刊。

現在週刊的臉書點閱率激增，過去才幾十個到一兩百個而已的按讚人數，最近還看到幾百到幾千個讚也不稀罕。

以往這些綠媒或網軍在封閉環境中依賴當權者的撐腰而極度猖獗、跋扈至極，隨心所欲地恫嚇政敵、騷擾不順眼的媒體。但回顧去年的美國總統選舉就知道，綠媒和網軍連日辱駡拜登和他的家族，質疑美國選舉不公，結果不僅失去了作為靠山的川普，還與拜登團隊留下心結。

綠媒一天到晚詛咒共產黨、嘲笑大陸人，但共產黨不僅未消滅，而更壯大施壓台灣，同時引來廣大大陸百姓對台灣的輕蔑和不諒解。這些後果都印證島內所向無敵的側翼勢力，對大環境其實是成事不足敗事有餘的，不僅無濟於事，反而招惹更棘手的内外敵人、造成更大的困局。

本田善彥更指出，中天新聞關台後轉戰Youtube續播，當政者也許當初期待透過整肅中天能產生寒蟬效果，但群衆總是會找到自己的代言人，結果反而戰綫拉長、擴散到不受控制的境外媒體上。

本田善彥也提到，有趣的是，先前高調標榜民主自由人權的台港以及大陸自由派人士，此次異常低調，也許他們察覺到在這個報導和言論自由的試金石上，為了避免前後矛盾的尷尬局面，刻意選擇沉默不語。

本田善彥指出，前述的民進黨海報上還看到「全民團結 世界肯定」的字眼，但經過此番風波，台灣内部的分裂再進一步加深，當權者只能團結服從自己的人，若不靠利益結合來動員，或以仇恨恐懼的謊言來煽動，將來能號召團結的規模會更縮小，離心離德，終將分崩離析。

本田善彥總結，可預期的未來，當權者會加速分贓利益，同時加強對報導言論的控管，境内多數媒體也表面迎合權勢，暫不去挑戰政權。不過，壟斷資源的過程必定内部樹敵，不滿和不平情緒一點一滴地積纍，到了最後關頭必將面對重大的危機，而且在何處爆發完全無法預料，所以，此刻也是「民選獨裁」結束的開始。

(旺報 )