地企業昇佳營建機構與蔡振昌耳鼻喉科診所，19日攜手送出上百份民生物資給5個里的弱勢家庭，工作人員還貼心幫忙將物資，搬上摩托車。（黃國峰攝）

關懷弱勢，在地企業昇佳營建機構與蔡振昌耳鼻喉科診所，19日攜手送溫暖，送出上百份包含白米、醬油、沙拉油、麵條等民生物資給5個里的弱勢家庭。（黃國峰攝）

關懷弱勢家庭，在地企業昇佳營建機構與蔡振昌耳鼻喉科診所，19日攜手送溫暖、傳遞愛，送出上百份民生物資給5個里的弱勢家庭，讓他們在年關前能感受到社會一絲溫暖，董事長蔡瑞來表示，小時候家庭貧困，深知雪中送炭的心情，現在有能力了，也要來盡力幫助，需要幫助的人。

新冠病毒疫情衝擊，各行各業都受到影響，一整年下來，弱勢家庭更是難以過個好年，昇佳營建機構與蔡振昌耳鼻喉科診所，10年來，不間斷關懷弱勢家庭，除了長期贊助偏遠校園學童午餐，舊曆年前，也發送白米、醬油、沙拉油、麵條等民生物質，今年送出百份給大肚區頂街里、大肚里、大東里、龍井區龍岡里、西區忠明里等低收弱勢家庭。

昇佳營建董事長蔡瑞來表示，小時後貧困常餓肚子，若有東西可以吃飽，就特別高興，現在有能力了，後代小孩也都有了成就，捐贈行善就是我的心願，以後還有第二、第三個十年，只要有需要幫助的家庭，就會一直做下去。蔡振昌耳鼻喉科院長蔡振昌也呼籲在場鄉親，最近天冷要注意保暖，勤洗手戴口罩防疫，敬祝鄉親闔家平安過個溫馨健康年。

不少鄉親領到物資，感到很窩心，友人表示尤其是在新冠疫情下，不少人沒了工作，有人可以來幫助生活，心裏很感激。頂街里長陳武徹、大肚里長陳銘潭都表示，感謝昇佳建設能取之於社會、用之於社會，每年都能寒冬送暖，關懷弱勢，年年發放物資，年年賺錢。

(中時 )