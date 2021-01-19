國內新冠肺炎篩檢費高達7000元，被民眾批評「貴森森」。針對衛福部長陳時中回應「沒空想這些」，前民進黨立委沈富雄今天痛批「僚氣十足，典型的時中作風」。呼籲應立刻降價。「出國的人雖然相對富裕，但政府也不應該孤行獨市，趁火打刼」。

沈富雄在臉書表示，越來越多國家要求入境旅客必須檢具三天內採陰的證明，台灣的篩檢費是7000元，大家都覺得貴森森，陳時中部長的回應有三點：(1)已經降價一次了。(2)大陸是整批驗，我們是一個一個驗，比較精準。(3)現在正處於作戰狀態，沒空想這些！

他說，這三個回應都是僚氣十足，典型的時中作風。7000元和英、美同價，但台灣的醫療處置費幾乎每一項都是美國的3分21以下，因為人力費用便宜，美國的最低薪資每小時美金15元，台灣則是新台幣150元。

沈富雄認為，7000元中1000元是醫材及試劑費用，其餘6000元與人事費用相關，所以台灣的合理費用應在3000元至4000元左右，只有把參與檢驗的醫護及醫事人員的鐘點費調高到與美國同價，7000元才算說得過去。

他強調，他的估算如果不合理，請部長指教，否則，應立刻降價。出國的人雖然相對富裕，但政府也不應該孤行獨市，趁火打刼。

(中時 )