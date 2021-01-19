（14：52更新）台灣燈會取消在即？桃園醫院群聚感染擴大，今日又出現4名接觸者確診。中央流行疫情指揮中心今表示，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，例如台灣燈會等，指揮官陳時中說，目前社區的風險提高，但是沒有提高等級，目前維持在境外移入引發社區零星感染的情況，過年前也是這樣，不過當時是1人社區感染，現在相同等級，但是比過年前嚴峻。若疫情演變到下一級，意即社區有不明傳染源時，會禁止室外500人以上，室內100人以上的活動，現在是建議取消或延遲大型活動，因此今年的台灣燈會恐怕辦不了。

指揮中心表示，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦大型活動。

指揮中心提醒集會活動的主辦單位，應依循指揮中心公布之 「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，評估該活動舉辦的必要性及相關風險程度。若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。若無法在活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦。

台灣燈會今年在新竹舉辦，今天交通部長林佳龍與新竹市長林智堅在的政院記者會表示，今年台灣燈會活動取消。

因應近期桃園醫院發生境外移入病例導致群聚感染，指揮中心表示，目前疫情在掌握與控制中，提醒民眾目前國際COVID-19疫情仍相當嚴峻，病毒自境外進入國內導致本土感染的風險升高，民眾應持續力行防疫新生活運動，進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的高風險場域，務必全程佩戴口罩。

(中時 )