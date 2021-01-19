東卯山黑熊野放山林 夜闖淺山農舍翻冰箱覓食（東勢林管處提供）

去年10月在台中東卯山誤中陷阱的台灣黑熊，歷經獸醫團隊2個月照料，順利野放保護區。衛星監測發現其上月16日前後離開國家公園，往淺山聚落移動，接著進入電子圍籬範圍，靠近山區農地，東勢林區管理處立即啟動應變措施，開始了長達1個月的「驅熊任務」。

起初東卯山黑熊僅是靠近聚落，遊走在荒廢的墾地、林道間，因為靠近聚落，東勢林區管理處根據其衛星點位，多次發射雷震子希望能驅趕，並在沿線警示農民、遊客。

東卯山黑熊闖入農舍開冰箱，翻找蔬菜、玉米及肉類等食物。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東卯山黑熊夜闖農舍，監視器拍到翻找食物的身影。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處表示，因黑熊的鼻子很靈敏，可能因為食物味道誘引而一路下山尋找食物，除了請遊客、果園務必將食物收好，不要將棄果、飼料等隨地棄置外，亦發放熊鈴給居民使用，並加強查緝附近森林的非法陷阱。

東卯山黑熊靠近聚落期間，東勢林管處雖根據衛星回報點位持續驅趕，但東卯山黑熊仍在苗栗及台中山區各農地間遊走，更在12月下旬、1月初及1月中，陸續滋擾了苗栗麻必浩部落及台中桃山部落至少4處農舍。

東卯山黑熊破壞鐵皮或木門、闖入農民的雞舍及工寮，吃掉雞舍的雞跟雞蛋、工寮裡放置的飼料、冰箱內的蔬菜跟玉米、肉類等，每處停留的時間不一，有時僅一個晚上，有時趁農民放連假不在的期間連續在附近徘徊一週。

接獲衛星點位後，東勢林管處第一時間主動聯繫與農民合作，架設驅熊震撼彈、組成驅熊隊持續以雷震子驅趕，也給予農民防熊噴霧防身，另一方面也著手進行電圍網架設的評估。

為減緩民眾的不安，東勢林管處上月23日立即在麻必浩部落進行宣導「人熊遭遇的應變措施」、「如何避免人熊衝突狀」。另也與苗栗縣政府農業處、台中市政府農業局合作，邀請屏東科技大學黃美秀老師宣導，讓民眾可以對黑熊減少誤解，並且了解如何與熊和平共存。

同時，林務局也於1月15日針對東卯山黑熊滋擾農舍現況召開專家會議進行討論及評估，會議決議應持續加強驅熊行動讓東卯山黑熊自行遠離聚落，若其仍持續侵入工寮及農舍，考量農民即將開始農作，基於人身安全考量亦不排除進一步評估移地野放等處置。

東勢林管處指出，因黑熊活動範圍非常廣泛，此區域原本即是其活動範圍，即使遠放深山仍可能再度回來，需要居民配合將食物收妥，減少引誘的因子才能阻絕黑熊再次靠近。

東勢林管處提醒，台中山區為台灣黑熊活動熱區，而黑熊是「機會主義者」，若在山地果園工寮內放置食物、飼料等，黑熊可能受各種食物氣味吸引遠道而來，請農民務必配合不要將食物、棄果或廚餘等棄置戶外，並且將飼料及用剩的食物帶下山。

東勢林管處也建議山上的農地可透過向縣市政府申請架設電圍網補助，不僅可以保護人身財物安全，也可以防治野生動物如獼猴、山豬及黑熊等危害農作。若發現有熊出沒，請第一時間通報林管處或縣市政府介入處理，切勿自行架設陷阱。

(中時 )