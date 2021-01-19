大千醫院提醒民眾定期接受健康檢查，抽血檢查確認血球狀況，就能及早發現與治療。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣45歲陳姓女子常覺得疲倦、頭痛、體力衰退，在家人建議下就醫檢查發現，血紅素高達19.5g／dl，遠超過正常值13，經骨髓檢查確診為「真性紅血球增多症」，陳女接受新型長效型干擾素治療，不但維持正常血液狀況，也改善過去不適的症狀。

大千綜合醫院血液科主任黃明立表示，真性紅血球增多症主要是紅血球過量，但部分病人會合併有血小板與白血球異常增多的情形；由於血液循環流動快速，因此當血球異常增加時，容易造成阻塞，導致輸送到組織、器官的氧氣不足，若不接受治療，可能導致中風或出血，少部分病人還會惡化成急性白血病。

由於真性紅血球增多症初期症狀很輕微或是沒有症狀，6成以上的病人都是在出現疲倦、頭痛、頭暈、皮膚搔癢等症狀後才去就醫，甚至發生血栓疾病時才發現異常而確診。因此，若能定期接受健康檢查，經由抽血檢查確認血球狀況，有異常時再透過骨髓檢查與基因檢測，就能及早發現與治療。

大千醫院指出，真性紅血球增多症傳統的治療方式是服用低劑量的阿斯匹靈與定期放血來控制血球數，或是以細胞減量藥物來降低血球數，但都是治標不治本的方式，也嚴重影響病人生活品質。

黃明立表示，現行有新型長效干擾素，透過兩週一次的皮下注射，針對基因突變的骨髓造血幹細胞作用，可降低異常的幹細胞量，從疾病根源治療，有效控制疾病。

(中時 )