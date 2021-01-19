農委會陳吉仲今(19)日表示，由於國人返國需要14天的居家檢疫，配合春節的時間，明天起將是入境高峰期，平均每日入境人次為3000多人，為防止民眾將火腿、臘腸等伴手禮入境，已要求防檢局屆時徹底檢查手提及托運行李。然而去年整年電商平台查緝到的違規豬肉產品多達1632件，顯示電商平台仍是非洲豬瘟疫區豬肉產品入境的管道。

根據應變中心統計，2020年非洲豬瘟檢出陽性比率中，中國大陸為13.7％，越南則是14.56％，疫病引入風險仍高。

陳吉仲指出，雖然疫情導致旅客人數減少，但電商平台仍是非洲豬瘟疫區豬肉產品入境的管道，雖然每月平均查獲率從2019年的10.19％降為2020年的0.2％，縱使已有相當成效，但去年整年違規件數仍高達1632件，豬肉類產品就佔了24.32％，當中中國大陸(含港澳)佔其中45.59％，防檢局將不定期分析查獲結果，並與電商平台業者加強把關。

農委會副主委黃金城指出，去年歐洲國家非洲豬瘟疫情嚴峻，比利時、德國、匈牙利的野豬、家豬都爆發疫情，亞洲地區僅台灣與日本尚未淪陷。

黃金城表示，隨著春節來到，疫區豬肉產品一定要完全拒於國門之外，特別是未經過煮熟火腿、臘肉、香腸等醃製的產品，雖然旅客大幅減少，但郵寄、快遞、空運仍一定比例，務必要嚴加管控。

至於廚餘養豬部分，目前僅有698個取得檢核之養豬場場維持廚餘養豬，其他已轉飼料餵養，所以在防範非洲豬瘟方面還算完備。

(中時 )