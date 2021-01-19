社團法人愛的延續公益協會得知，日前動員百餘名義工前往協助打掃環境並提供生活物資，協助一家4口改善生活環境。（摘自臉書社團法人愛的延續公益協會）

社團法人愛的延續公益協會得知，日前動員百餘名義工前往協助打掃環境並提供生活物資，協助一家4口改善生活環境。（摘自臉書社團法人愛的延續公益協會）

64歲許姓男子與李姓女子及2名兒女同居於新北市萬里區某平房，由於李女智力退化，僅靠許男打零工及補助維生，1家4口居住環境相當髒亂，堆滿垃圾雜物，1歲兒也僅能靠泡麵果腹。新北市社會局表示，4口並非住在鐵皮屋，而是一旁的平房，有提供弱勢兒童及少年生活補助，會持續追蹤。

據悉，許男與李女未婚生子，共育有3名子女，大兒子出生時血液被驗出有毒品反應，為母體傳播，大兒子被社會局強制安置。許男、李女目前和2名子女同住。

社團法人愛的延續公益協會得知，日前動員百餘名義工前往協助打掃環境並提供生活物資，協助一家4口改善生活環境。

新北市社會局表示，經實際訪視了解一家4口目前居住於鐵皮屋旁的磚瓦平房，並無居於簡陋鐵皮屋，無受風寒之情形，此外有提供弱勢兒童及少年生活補助。

社會局表示，許男、李女照顧知能及親職功能尚為不足，已與專業單位共同服務案家，媒合親職教育、照顧知能等相關資源提供案家，並持續追蹤案家狀況。

(中時 )