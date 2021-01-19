基於防疫超前部署，新竹市長林智堅19日宣布取消農曆春節各項系列活動，包括市府團隊赴廟「參香祈福」發紅包、府內開春團拜、全府機關尾牙皆取消，年貨大街也停辦，各單位並拉高防疫層級，嚴格落實防疫措施，洽公實聯制。

市府表示，往年因應農曆新年，林智堅都會按例率團隊到各寺廟祈福，並在除夕當晚至初二期間前往近20間廟宇巡迴發送開運小紅包，今年因應疫情宣布取消。

市府民政處指出，今年雖然取消已準備「平安好年」開運紅包小福袋，預計在年節前送至各大廟宇，以及區公所、戶政事務所，供民眾自由索取，祈福心意不變。

此外，為避免人潮聚集造成防疫破口，開工當日由市長率團的開工團拜、年終的府內各機關尾牙也一併取消，春節年貨大街活動也維持停辦，嚴守防疫。

林智堅同時強調，未來市府舉辦活動，及竹市各開放場館，將遵從中央流行疫情指揮中心指引，嚴格落實防疫，無論室內外活動參與者均須實聯制、全面配戴口罩、落實場所消毒。

(中時 )