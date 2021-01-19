世界衞生組織將於18日起舉行第148屆執行委員會議，美國、歐盟及澳洲代表均就世衞專家組到武漢，進行新型冠狀病毒溯源工作發言，向陸方施壓，大陸代表則重申要停止政治打壓。

美國衞生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby）在會上表示，大陸應容許世衛專家組接觸武漢的醫護、康復病人、實驗室人員，以及分享所有動物、人類及環境樣本的數據，包括爆發疫情的華南海鮮市場的病毒基因序列等，並強調，基因數據的比較研究，有助尋找爆發源頭。大陸代表發言時，呼籲停止科學以外的政治打壓，重申自疫情發生以來，大陸以公開透明負責任的態度，即時發布疫情訊息，病毒溯源有其規律及科學要求，應由科學家商定具體工作，要相信科學家。

另世衞組織總幹事譚德塞在會上表示，目前新冠疫苗分配不均，49個較富裕國家獲分配超過3,900萬劑疫苗，但有一個低收入國家只取得25劑疫苗，不過他未有透露是哪個國家，他形容世界瀕臨災難性的道德淪喪，這種自我為先的方法，只會推高疫苗價格及鼓勵囤積，最終拖長疫情及抗疫限制措施，令人類及經濟承受苦果。

(中時 )