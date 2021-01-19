桃園醫院院內感染擴大後，中央流行疫情指揮中心成立前進指揮所，指導院內的感控作為。今日指揮官陳時中宣布，執行醫院的清空計畫，但不是全清空，另醫院消毒後，隔離的醫護會送回醫院隔離。他也表示，這不算封院，封院基本上是不進不出，我們是只出不進。另外，化學兵群將於今日下午3點前往桃園醫院全面消毒。

化學兵將於今日下午對桃園醫院進行全面性消毒。（圖／記者姜霏攝穎）

陳時中說，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，基本上和家人區隔比較好。目前桃園醫院有353名員工在居家隔離或在集中檢疫所隔離，由於檢疫所有限，我們會把醫院清消後，趕緊讓醫護人員回醫院隔離。在家隔離的，會視情況召回到醫院隔離，或是到集中檢疫所。

另外，陳時中表示，也會推動清空計畫，但不是全清空。桃園醫院今天會有120名、明天100名病人往其他醫院的專責隔離病房移動，不希望把疫情帶到其他的醫院，在轉的過程需要時間，需要對方的醫院準備好，動線也要做規劃。

對於此舉是否算封院？陳說，封院基本上是不進不出，我們是只出不進，希望降壓，讓可能染疫的人一方面休息，一方面隔離，我們會依據風險分成3級，把病人移出。

化學兵已在桃園醫院，於下午3點進行全面性大消毒。圖為氣霧式消毒機、手持式噴瓶。（圖／記者姜霏攝影）

陳時中坦言，目前確定的案子比想像多，會持續努力。醫院的清空都已經相當疲倦，我們啟動清空計畫，希望把負擔減輕，呼籲大家力行防疫新生活，一起加油。

化學兵已在桃園醫院，於下午3點進行全面性大消毒。圖為氣霧式消毒機、手持式噴瓶。（圖／記者姜霏攝穎）

對於前進指揮所有哪些專家進駐？指揮中心的聯絡人是副署長羅一鈞。羅一鈞說，指揮官是醫福會執行長王必勝，設有副指揮官，底下有7個分組，和醫院的採檢、人力調度、掌握動態和感染管制有關，和民眾相關的是關懷組，這是特別成立的，每天針對隔離的人員進行電話關懷，了解相關的需求。目前針對感染者，身體狀況和心情都還OK，難免會有人看到報導會有沮喪，但在關懷支持下都能平復。因為要移除病人，也有病房調動的分組。為因應就醫需要，也有動線管制組。

羅一鈞說，昨天醫學中心專家小組有去桃園醫院做檢視，提供感染管制、動線分流，管制區域的建議，互相交換意見，由前進指揮所來督導落實。專家小組不是每天進駐，會持續提供資訊，有需要會再去勘查。目前確診個案都有全數移到其他醫院，包括被北部幾個縣市的應變醫院、專責醫院來收治，目前處於非常時期，有疑似個案也是往其他醫院送。

對於前國建署長邱淑媞建議醫護免費採檢，陳時中說，有需要就會做隔離，這次我們擴大隔離的範圍，採檢是讓我們警覺更高，但採檢不是唯一的標準，第一時間不見的會採得到，不會以此作為上班的標準，而是依據接觸的情況判斷是否隔離，目前全院有353人隔離，還會持續擴大中。

另外，陸軍六軍團33化學兵群，也預計下午3點前往桃園醫院協助全面消毒。

(中時 )