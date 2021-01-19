錢櫃KTV台北林森店大火，造成多位民眾傷亡，消基會與受害人將於20日上午10時前往台北地方法院正式提出團體訴訟，代替消費者向錢櫃爭取應有的權益。

錢櫃火災發生至今已8個多月，台北市議員應曉薇表示，參加團訟的包含輕傷、重傷及當時收到病危通知的受害者們，受害人仍有後遺症如暈眩、恐慌等症狀仍需要回診。

受害者指出，雖然錢櫃開庭時對外宣稱已跟多位受害者和解，且和解金額達8000萬元，但其實理賠金額大多來自於保險理賠與健保醫療給付，錢櫃給付了什麼？請法官明察秋毫。

受害者並說，錢櫃為了瓦解團訟，不停遊說已參與者退出，而針對不願退出團訟的受害人，態度高傲，何來對受害人、死者理賠誠意？

應曉薇強調，歷經8個月煎熬及對錢櫃失望，今日受害人總算盼得團體訴訟，希望消基會盡全力協助，向錢櫃討回公道。

她說，參加團訟的受害者堅持不妥協的原因，是希望用自身微薄力量讓社會大眾記得這起造成6死的重大公安事件，呼籲相關單位應該檢討，避免未來又有憾事，同時他們也要代所有受害人尤其是死者向錢櫃討回公平正義，並向錢櫃公開喊話：「勿忘企業良心與社會責任。」

(中時 )