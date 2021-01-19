一名網友今（19）日在臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」張貼5張照片，其中3張照片怵目驚心，照片中9隻年約4到5週的幼犬躺在一起遭活活燒死，屍體身上佈滿灰燼，周圍草地也燒成焦黑，照片還能見明顯的四肢、嘴巴，附近還有2隻倖存、遭灼傷的幼犬奄奄一息，讓原PO氣得直說「燒死狗的人下地獄去」。

該網友說，幼犬遭燒死的地點是屏東新園鄉港西村，目前還有2隻幼犬在附近仍活著、待救援。許多網友則留言說，「一定要討公道」、「這樣虐待小狗，一定會有報應」、「這太離譜了，都不敢點開照片」、、「若不報警處理，瞭解這些幼犬怎麼會這樣燒，還會發生下一次」、「難過，非常難過，為什麼要這樣」。

屏東一名網友發現9隻年約4到5週的幼犬躺在一起遭活活燒死。（圖／翻攝自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」）

據《自由時報》報導，屏縣府動保科獲報後與崁頂分駐所的警員已前往現場調查，初步發現這犬大多尚未睜開眼睛、約4到5週的幼犬，兩隻倖存的小狗受到部分灼傷、極為虛弱，所幸輕觸還有反應，立刻送往動物醫院救治；也有民眾指出小狗當時是被活活被燒死，整片田園也燒成焦黑狀。

兩隻倖存的小狗受到部分灼傷、極為虛弱，所幸輕觸還有反應，立刻送往動物醫院救治。（圖／翻攝自臉書「屏東…狗狗 貓咪 走失 尋獲 認養 限屏東」）

原PO事後也受訪表示，上個月底就有一隻母狗遭毒死、3隻1個多月的小狗其中2隻被毒死、1隻被打死，今天早上8點多她前往餵小狗時，就發現那窩小狗被燒死。虐待動物致死之行為會觸犯動物保護法第6條，可依法第30條處1年以下有期徒刑，如刑事構成要件未符合，可依同法第二十五條處10萬元以上50萬元以下罰鍰，情節重大者，可處20萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)