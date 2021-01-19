台股護國神山台積電，在外資短線愈賣（昨賣超逾2,745張），股價卻逆勢愈來勁下，使極短線強勢軋空手與軋借券欲罷不能，今持續領軍半導族群如聯電、聯發科、日月光投控及南亞科等，多開高走高，刺激盤勢一度大漲315點，迄尾盤漲勢雖稍收歛，但加權指數仍飆高265點，陸續收復5日線、15,700點與15,800點等關卡。

集中交易市場加權股價指數周二收盤報15,877.37點，大漲265.37點，單日漲幅1.7%，成交3,168.63億元。

今表現弱勢重量級集團股，包括兆豐金、中信金、長榮航、華航、廣達、仁寶、友達、群創、統一、長榮、陽明、台灣大及第一金等。餘鴻海、國泰金、富邦金、中鋼、台達電、國巨、股王大立光、台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新及元大金等，跟著神山力挺多方陣營。

不過，受制台積電等權值股在高檔爆量攻堅，使資金從中小型股大挪移至集團股運作，致胡連、金像電、廣宇等不少前波強勢股，今反而多帶量走疲，顯示市場資金輪動快速，在市場大咖積極作量，與當沖浮額攪局下，使短線中小型股豬羊變色。

不過，從量先價行角度，與未來明星產業未脫電動車、高速運算、5G、AI物聯網及機器人等概念觀察，使中小型股短期適度整理，仍是為走未來更長遠的路預作準備，後市不必過分悲觀。

櫃買市場方面，短線生技、電機、營建、航運與觀光等族群走疲，但半導體依然強攻，領軍電子類股持續大漲，加上紡纖、化學及鋼鐵等類股也站在多方，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數上漲0.54%，報186.45點，成交723.74億元。

資深業內分析師林成蔭指出，台股近期指數在萬六高檔附近，似已提前達陣不少法人在2021年度，預設的高檔目標；因此，股市老手在萬六關卡逢高調節心態，不難預測；但權王台積電已被部分外資高喊上看千元，又使盤勢高檔或仍暫勿自我設限。

不過，對投資人而言，高檔仍需審慎設定某個停利點的波段目標，否則容易在股海迷航，簡單的說，就是高檔宜善設停利點，而低檔也需做好避險的停損點，才能持盈保泰，降低持股之變數風險。

(工商 )