位於中山區蓬萊練習場，去年底開了一間全新餐球館「Golfit Bistro」，在這裡不僅能和朋友小酌，還能打「夜間」高爾夫，結合高爾夫模擬器和台式餐飲，目前僅開放預約客人使用。(讀者提供／李侑珊台北傳真)

位於中山區蓬萊練習場，去年底開了一間全新餐球館「Golfit Bistro」，在這裡不僅能和朋友小酌，還能打「夜間」高爾夫，結合高爾夫模擬器和台式餐飲，目前僅開放預約客人使用。(讀者提供／李侑珊台北傳真)

位於中山區蓬萊練習場，去年底開了一間全新餐球館「Golfit Bistro」，在這裡不僅能和朋友小酌，還能打「夜間」高爾夫，結合高爾夫模擬器和台式餐飲，目前僅開放預約客人使用。(讀者提供／李侑珊台北傳真)

酒吧丟乒乓球、桌上足球台已玩膩了嗎？和朋友來場室內高爾夫對決才盡興。位於中山區的蓬萊練習場，去年底開了一間全新餐球館「Golfit Bistro」，在這裡不僅能和朋友小酌，還能打「夜間」高爾夫，結合高爾夫模擬器和台式餐飲，目前僅開放預約客人使用。

Golfit Bistro內設有Bravo模擬器，不用搭飛機，也能朝聖四大公開賽奧古斯塔球場，不用搶破頭，也能體驗全球公認最美的圓石灘高球場，想打台灣球場，也能讓您感受全台灣第一座球場─老淡水的樂趣。

Golfit Bistro除了有18洞可以揮桿，同時也有販售高爾夫券。餐廳內也提供套餐和小吃供球友選擇，最熱門的則是「魏你來碗紅燒牛肉麵」和「再來三杯雞肉飯」，還有網紅手撕吐司「niko bakery 」，套餐現在只要打卡按讚加送一顆荷包蛋。如果有高爾夫教練課需求，Golfit 在萬華青年公園和桃園中華練習場都有據點，教練清一色職業選手等級。都市中的成人遊樂園，結合酒食與運動，帶給台北人不一樣微醺體驗，開啟更多小團體的聚會選擇。

(旺報 )