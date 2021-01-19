台南市官田國小推動水圳教育，配合嘉南大圳開工百年活動，五六年級16位學生利用過去1年的時間，完成1套5本的水圳教育書籍，包含3本繪本、1本地圖書及1本翻翻書，學生在過程中更深入認識家鄉，成果也為水圳教育作出貢獻。

創作繪本過程中，學生實地踏查和訪談，自己編擬故事內文與彩繪，產出3本繪本《菱角冠軍》、《沈沒的村落》、《搶水大作戰》，過程中學子深入認識家鄉和水圳文化資產，感受家鄉之美，激發愛鄉愛土情懷。

台南市官田國小學生實地踏查，1年內完成5本的水圳教育書籍。（台南市官田國小提供／劉秀芬攝）

另一本突破傳統窠臼教材的翻翻書《翻閱，渡槽橋》，則是提供了踏查渡槽橋的完整工具書，透過渡槽橋的視角介紹，完整勾勒出水圳與人文的互動，看見大圳橋上的過往以及現在的樣貌。

最後一套地圖書《我玩故我在，官田之美大發現》則取用大富翁遊戲的玩法，採取圖文並茂的方式，設計親近大圳的導覽問題、路線及景物，讓更多人樂於造訪嘉南大圳，為保存文化遺產略盡一份心力。

學校課程活動包含文資文獻調查、小記者出任務、科技導入GIS、繪本創作、行動書製作及遊戲書製作等，並藉由GIS地圖協作平台及水圳教育共享網站「圳萌」，擴展水圳教育成效。

校長王全興說，官田國小玩翻水圳教育，期盼藉由教育現場導引學生走出教室與翻轉舊思維，看見前人創舉如何從看天田變福田，從思辨中感恩前人努力；1年內自己寫、自己畫，出版5本水圳教育套書及完成15個在地水圳GIS協作平台的故事，為自己及畢業後留下最美好的回憶，格外具有意義。

(中時 )