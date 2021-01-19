根據日經新聞報導，日本迅銷(Fast Retailing)所擁有的優衣庫(Uniqlo)將可使用自家行動支付軟體與系統。根據統計，日本優衣庫的APP使用者多達3千多萬位，而這些潛在使用手機支付的會員，也讓迅銷躍身為零售業界數一數二大的行動支付業者。

日本目前最大行動支付商是軟體銀行旗下PayPay，使用者逾3500萬人。而迅銷於19日推出的這套UNIQLO Pay，是與日本三大巨型銀行之一的三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking)一齊開發的。用戶在優衣庫APP上先設定銀行帳戶或信用卡，結帳時，出示APP內的二維條碼就可完成付款。 日本境內約800家優衣庫店內，基本上都可使用這套UNIQLO Pay行動支付。將來，也計畫推廣至迅銷集團相關企業，例如電商網站與GU服飾店等。不過，因系統不相容，UNIQLO Pay無法在其它地方使用。

以往，在優衣庫買完東西後，除要秀出軟銀PayPay等行動支付APP外，還需要另外再出示優衣庫的APP，公司才能收集到客戶購物相關資訊。但有些消費者覺得這樣很麻煩，很多不願配合故優衣庫藉此蒐集資料也蠻有限的。這也是造成UNIQLO Pay問世的其中一項原因。

雖然用行動支付能縮短結帳時間，增加資料庫數據，但網路結帳安全性也很重要。前兩年日本都發生過類似網路盜刷事件，因此，UNIQLO Pay在綁定銀行帳戶時，採取雙重認證方式，合作銀行目前也只限定為三井住友，三菱UFJ等三家銀行。

(時報資訊)