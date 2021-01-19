美國總統川普(Trump)周一簽署行政命令，要求美國各政府單位評估在美國政府機隊中的中國製無人機對於安全的危害，並優先移除這些無人機。

川普命令各政府單位列出政府現有無人機隊的安全風險，這些無人機由中國公司或其他包括俄羅斯、伊朗或北韓製造。

川普還要求各機關概述能夠減低這些風險的可能步驟，包括在必要情形下停止無人機使用，或迅速地移除這些聯邦服務。

每商務部在上個月將中國的大疆科技列入美政府的經濟黑名單，還包括其他數十家中企。大疆拒絕對周一的消息進行評論。

美內政部在2020年1月停飛了約800架中國製無人機，但表示在緊急情況可以使用。內政部長Bernhardt在十月下令該部停止購買中國製無人機。

美國國體安全部早於2019年5月美國企業中國製無人機的數據風險；該部表示，美國官員對於任何技術產品將美國的數據帶往極權國家感到擔憂。

大疆科技在上月曾表示，對於商務部將公司列入黑名單感到失望，但美國客戶仍可以正常地購買和使用公司產品。

(時報資訊)