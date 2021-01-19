因國際鋼價持續飆漲，加上歐美需求力道強勁，促使中鴻2月盤價全面調漲，漲幅近1成，為連續8個月調漲；中鴻表示，雖然中國因寒冬與春節前夕影響鋼鐵需求，但全球製造業持續擴張，且國內出口額屢創新高，顯示補充庫存需求強，為反映成本勢必調高價格，並預期3月份漲勢會緩和。

中鴻2月盤價，熱軋鋼品每公噸調漲2600元，冷軋鋼品每公噸調漲2800元，鍍鋅鋼品每公噸調漲3000元，平均漲幅將近10%，為連續8個月調漲。(商品行情網)

(時報資訊)