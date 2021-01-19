《商情》反映成本與需求 中鴻連漲8個月 14:322021/01/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國際鋼價持續飆漲，加上歐美需求力道強勁，促使中鴻2月盤價全面調漲，漲幅近1成，為連續8個月調漲；中鴻表示，雖然中國因寒冬與春節前夕影響鋼鐵需求，但全球製造業持續擴張，且國內出口額屢創新高，顯示補充庫存需求強，為反映成本勢必調高價格，並預期3月份漲勢會緩和。 中鴻2月盤價，熱軋鋼品每公噸調漲2600元，冷軋鋼品每公噸調漲2800元，鍍鋅鋼品每公噸調漲3000元，平均漲幅將近10%，為連續8個月調漲。(商品行情網) 17年沒調 公私立大學促漲學雜費 《半導體》晶圓代工看俏 聯電登18餘年新高 (時報資訊) #中鴻 #調漲 #每公噸調漲 #反映成本 #盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》鎳價續揚 2月不鏽鋼價續看漲 12:162021/01/19 財經 中鴻盤價八連漲 平均漲幅逾1成 04:102021/01/19 證券．權證 聚陽辦現增 每股訂價136元 04:102021/01/19 證券．權證 熱門股－萬海 外資買超多頭未變 04:102021/01/19 證券．權證 《商情》馬丁路德紀念日 紐約棉花期貨休市 10:002021/01/19 財經 資料經濟時代 Seagate提資料儲存趨勢5大建議 11:032021/01/19 財經 欣葉兩路並進 拚年營收19億 04:102021/01/19 產業．科技 北市砸千萬設陳情APP 9成市民沒聽過 04:102021/01/19 地方新聞 DRAM價提前漲 南亞科威剛進補 04:102021/01/19 證券．權證 板卡廠吹漲價風 Q1不淡 04:102021/01/19 財經要聞 《半導體》27日法說登場 聯電今年營運續看旺 11:252021/01/19 財經 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 三星5奈米趕不出來 美晶片老大產量要被砍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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