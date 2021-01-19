李姓男子去年3月買賣一台BMW 235轎車，過程中留下車上的「測速防護罩」送給江姓友人，並委託桃園一間連鎖影音安裝公司拆除，花費2500元，拆後轎車的大燈、儀表板出現閃爍問題，李、江姓友人以15個不同的臉書帳號，在店家粉絲專頁留言「名氣很大、服務很糟糕，請大家三思」，店家網路評價從4.8顆星降為2顆星，店家控告2人妨害名譽，士林地檢署偵結，認貼文內容不實，足以毀損影音工程公司名譽，依法提起公訴。

李男去年3月13日購入一台BMW 235轎車，轉售給另一位車主，買賣過程將原車上的「測速防護罩」拔下來送給江男，並由江男將車子開到一間連鎖影音安裝公司的桃園直營店，花費2500元，由技師拆除裝在前保險桿上的測速防護罩。

拆除後大燈、儀表板出現閃爍的問題，李不滿店家後續處理，3月28日在網路留言「直接一個甩鍋」、「如果早知道我自己拆就好，請你們幹嘛，威脅我告我毀謗」，隨即遭店家刪留言、封帳號，李、江2人更指控店家「態度惡劣、電話內嗆聲」，江更以另外14個帳號登入後留言，張姓負責人控告2人害店家網路評價從幾近滿分的4.8顆星，降為2顆星，嚴重影響經營26年來的商譽。

但李、江均否認犯罪，貼文內容是指自己不愉快的維修經驗，藉以提醒其他消費者，因為帳號被封鎖才會陸續以其他臉書帳號留言。檢察官調查，至少有55個不同的臉書帳號，因而刊登不推薦該影音工程公司的內容，檢方認定2人均涉犯加重誹謗罪，依法起訴。

(中時 )