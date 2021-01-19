高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，沉寂多時，但動向仍引發各界關注。傳出有前國民黨中常委勸進韓國瑜選黨主席，且韓國瑜擬在農曆年後表態。對此，國民黨立委林為洲表示尊重；至於是否會再颳起一波韓流，他則表示沒有很在意，若國民黨只靠基本盤跟韓流打選戰，不會贏。

韓國瑜動向未明，不過參選國民黨主席的傳聞已引發熱議。林為洲今（19）日受訪時表示，任何一個黨員都可以登記參選，是每個人權利，但目前有關韓是否參選黨主席的消息都是外界揣測較多，不見得是韓本意。

記者提到，韓國瑜若復出，可能成為民進黨提款機，也為桃園市議員王浩宇罷免通過轉移風向。林為洲說，民進黨一定會操作國民黨的內部矛盾，已經看過很多次，但也學聰明了，沒那麼容易中招，會有獨立判斷。

有消息傳出韓國瑜可能復出參選國民黨主席，並在農曆年後表態。（資料照／韓國瑜臉書）

對於是否再掀起一波韓流，林為洲坦言目前沒有很在意，並舉例此次罷王成功也跟韓流無關，是王浩宇本身問題比較多，加上國民黨支持者及中間選民對於罷免案的認同。他強調，不管罷免還是選舉，最後關鍵都是中間選民，國民黨不會只靠基本盤或所謂的韓流打選戰，否則不會贏。

此外，有關韓國瑜可能復出的消息，國民黨主席江啟臣上午受訪時表示，只要對黨好的事、符合資格想參選黨內職務，都尊重，身為現任黨主席就是做好份內的事，也是自己一貫原則。

(中時新聞網)