衛福部立桃園醫院出現新冠肺炎院內感染，今暴增4例本土案例確定擴散到社區。外界關心台北燈節會否取消，市長柯文哲19日表示，將制定計畫，明天早上向大眾說明。

柯文哲今天下午出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，外界關注台北燈節是否取消，柯表示，市府會按中央指導原則辦理，目前中央尚未公告，待蒐集台北疫情現況、擬定計畫後，細節明天早上會再對外公布。

對於是否停辦、人數管控，柯文哲強調，按照中央原則處理，如果要求全部活動停辦，北市也可遵守，但現在還不曉得疫情到什麼程度。

(中時 )