日前桃園傳出有餐廳拒絕醫護人員進入用餐，引發外界譁然，基隆市挺身而出，開始號召在地餐廳、文創、伴手禮等業者，發起「友善醫護」活動，醫護人員只要憑證件，即可享有8至9折優惠，迄今已有27家業者參與。

林右昌表示，在市府的號召下，截至19日上午已有27家業者參與這項力挺醫護的行動，希望用實際行動表達對第一線醫護人員的支持，參與的餐廳、伴手禮業者，將提供給醫護人員8至9折不等優惠，包括折價券、相關優惠價格，醫護只要持證件，到這些餐廳或者商店去消費，就可以享受折扣。

基隆市有27家業者參與力挺醫護行動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市挺身而出，開始號召在地餐廳、文創、伴手禮等業者，發起「友善醫護」活動。（陳彩玲攝）

林右昌表示，在市府的號召下，截至19日上午已有27家業者參與這項力挺醫護的行動。（陳彩玲攝）

林右昌說，希望藉由市府的拋磚引玉，讓各縣市更多的業者來參與，發揮台灣的良善力量，讓國人團結在一起，共同相挺防疫英雄。產業發展處長黃駿逸指出，歡迎更多的店家來參與這項有意義的行動，一定可以讓防疫人員更有力量，為台灣守住防疫陣線。

產發處提及，有意共襄盛舉的店家、業者歡迎致電洽詢，詳細相關資訊可以上早安基隆產業發展處臉書粉絲專頁，以及基隆休閒農業網查詢，優惠內容將不定期更新。

(中時 )