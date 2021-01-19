新光保全「2021年全國主管高峰會」訂出未來成長新目標，新光保全董事長林伯峰與總經理洪國超表示，在去年，全球幾乎籠罩在新冠肺炎的衝擊中，而新光保全能在疫情中逆勢成長，各項業務都有突出的表現，從傳統的安全保障服務轉進安心照護及智慧生活，並將研究科技保全應用及企業數位轉型，將以SKS＋ PLUS科技保全服務展開新貌，透過跨業跨界、跨虛實，以客戶的需求出發，結合科技創新、團隊分工協作提升效能，提供給客戶更好更便利的智慧生活。

藉著全國主管齊聚一堂的機會，增進同仁對未來一年的數位科技情勢發展有所了解，會中邀請行政院政務委員唐鳳，與大家進行互動式的演講，關於唐鳳政務委員，從入閣的第一天開始就備受矚目，除了自己創下很多紀錄之外，也是第一位最年輕的「數位科技政委」，上任後，更打破傳統，帶來諸多創新。

在新冠病毒疫情期間，唐鳳也發揮所長，應用科技「推動公私協力建置」口罩地圖平台，成功帶領台灣渡過疫情，以無形的網路工具，改變了有形的現實政治，提升台灣的影響力。而在現今快速變化的社會，透過唐鳳的專業知識，一同分享數位科技、5G時代如何成為政府與民間的橋樑，乃至於對於保全業的未來趨勢可以如何運用，並為我們帶來新的啟發，引領產業邁向永續發展，新光保全與會之全國中高階主管及與會來賓均獲益良多。

(中時 )