部立桃園醫院院內群聚感染再擴大，19日傳出新增4例本土確診，全台進入警戒。台南市長黃偉哲19日受訪時指出，春節假期即將到來，將盡快召開防疫會議，台南夜市在實名制執行上雖有困難，但會嚴格要求夜市、餐廳的用餐區，必須設置隔板，且盡量減少試吃、用餐區數量。

黃偉哲指出，台灣去年曾經歷包括敦睦艦隊、浙江台商確診等疑似社區感染的狀況，因此目前最重要的，就是該隔離、該檢疫的，就要馬上去做。黃偉哲還說，如同去年，中央政府在很快的時間內封閉國境，即使被罵、也當機立斷，因此建議中央此刻也要有斷然措施。

黃偉哲也擔憂，隨著春節到來，返台人數大增，居家檢疫14天、自主健康管理7天有沒有落實，都要嚴格執行。他建議，許多國家都已經改成21天的居家檢疫，建議中央研議是否跟進。

此外，往年春節期間，台南多個夜市幾乎都是人潮爆棚，令人憂心是否會有防疫疑慮？黃偉哲說，目前進入夜市一定要戴口罩，然而實名制仍有些困難，會盡量要求夜市、餐廳、市場減少用餐區，若無法減少，就要加裝隔板。

此外，行政院今日下午將宣布是否照常舉辦2021年台灣燈會，黃偉哲稱，以過去台灣燈會動輒數百萬人的賞燈人潮，該停辦、就停辦，至於台南月津港燈節是否停辦，黃偉哲表示，會再審慎評估。

(中時 )