台鐵計畫在竹東火車站興建備勤房舍，半年完工後，內灣線列車改停放在竹東站過夜，隔日再迴送內灣站，可徹底解決內灣噪音問題。（羅浚濱攝）

搭台鐵內灣線小火車，欣賞沿線風光到內灣旅遊，被很多民眾和鐵道族推薦，但舊式柴油車每天凌晨在內灣站發車前都要先熱車，引擎發出的噪音，長期干擾內灣老街居民清夢，立委林思銘接獲陳情日前到現場協調，可望半年後解決噪音問題。

縣議員張良印說，內灣站火車每天凌晨5點20分開第1班車，因是使用舊式柴油車，發車前熱車約要半小時，引擎發出的「隆隆」噪音，在寧靜的山中迴響，常把睡夢中的內灣老街居民吵醒，這個老問題長期以來一直無法解決。

立委林思銘接獲陳情後，日前邀台鐵及縣府相關單位到內灣站會勘，環保局空汙科測試柴油車噪音約在70分貝上下，並未超過76分貝的標準，加上噪音只出現在凌晨時段，討論認為設置隔音牆並沒有太大效益。

林思銘指出，會勘協調後要求台鐵，短期先改善調整內灣站月台列車停靠的位置，每天最後一班列車回到內灣後，先停到距住宅較遠的位置，凌晨熱車時才能減少噪音對居民的影響。

林思銘說，台鐵方面承諾會逐涉淘汰舊式的柴油車，同時將在竹東火車站興建備勤房舍，預計半年即6月後完工，讓內灣線列車前一日改停放在竹東站過夜，隔日再迴送內灣站，就可徹底解決噪音問題。

另外，老街民眾反應內灣站站前階梯扶手，常會因反光照射至民宅，台鐵將籌措經費將扶手改為霧面材質，避免影響民眾。

(中時 )