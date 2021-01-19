台股15日衝關萬六未果後，一度回防15600關，今日受惠美股期指走揚，多頭攻勢再起，期現貨同步飆升，權王、股王分別帶隊半導體族群與千金股衝鋒，加上IC設計、5G、自駕車、電子零組件等族群各挾題材群起呼應，大盤指數一舉突破15700、15800兩關，最高衝上15928.14點，終場集中市場收15877.37點，漲265.37點，總成交值3168.63億元；櫃買市場收186.45點，漲1點，總成交值723.75億元。分析師指出，由籌碼來看，外資昨日現貨賣超，屬偏空調整，期貨部分是加碼多單，整體淨多單口數近2.8萬口，目前外資在期貨部分，多屬於避險性質。台股難脫高檔區間盤整格局，下檔支撐看15300點，操作上不可過度追高殺低。

盤面上，大立光(3005)今日帶領矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、普瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)等千金股走揚，並一度將精測(6510)拉上1005元，第8位千金醞釀中。IC計族群氣勢如虹，高價股立積(4968)強勢攻頂，帶動普瑞-KY(4966)、聯詠(3034)分別跟漲近7%、4%，中低價股則由凌陽(2401)再度噴量攻頂領軍，帶旺聯傑(3094)、譜誠(6129)、矽統(2363)一起亮燈。陽明(2609)今股票恢復正常交易，開盤衝上漲停26.15元，帶動長榮(2603)、萬海(2615)開盤衝高，惟陽明賣壓旋即湧現、衝擊股價翻黑收跌8.19%，長榮與萬海跟跌5.88%、4.21；聯電(2303)下周三法說，業績獲利看好之外，調漲價格急切入車用電子等題材不斷，另有外資一舉喊價到63元，今日噴54.7萬張天量，股價收53元、漲幅6.75%。

分析師指出，越接近高點的台股震盪幅度將會加大，操作上謹慎為宜，接近高點震盪幅度恐將加大，操作上若有獲可分批獲利為宜，近期在題材上可留意防疫概念、IC設計、光學鏡頭等類股。

(時報資訊)