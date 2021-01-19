聚陽(1477)公布去年全年獲利27.16億元，年增10.9%，稅前EPS為12.36元。

為擴充產能所需，2020年11月底董事會決議通過擬發行股數2,200萬股的現金增資計畫。每股發行價格為136元，此次現增可為聚陽籌得29.92億元的資金，做為擴廠計畫所需。

聚陽今年訂單成長2~3成，今年平均單價(ASP)將持續拉升，毛利率表現可望續維持高檔。目前訂單能見度高，使公司對後續營運相當樂觀，此外，運動服(目前佔營收比重約2成)將是今年成長動能最強勁的類別。

聚陽在去年11月底的董事會通過現增計畫，此為聚陽六年來首見的大型籌資動作，主要是為償還銀行借款，以及擴產資金需求。疫情解封後，訂單回流速度優於預期，由於客戶給的訊息還滿具體，因此聚陽全力規劃今年度的擴產作業，包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都會有擴廠動作。

聚陽目前股本21.99億元，此次現增完成後，股本將提高到24.19億元，膨脹幅度約一成。

(時報資訊)