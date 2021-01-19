18日，西日本旅客鐵道(JR West)總裁表示，由於日本正實施的緊急狀態讓旅行需求急凍，自己運輸業績也跟著大量減少，所以可能被迫還要進行第2次人事精簡計畫。

西日本旅客鐵道希望能儘快檢討現有人力，看能不能先把支出費用給降下來。日本主要大都市，包括東京，大阪以及福岡等，目前執行至2月7日的緊急狀態，無疑對西日本旅客鐵道是雪上加霜。

根據統計，2021年開始至14日這兩個星期，搭乘新大阪站與博多站的山陽新幹線與北陸新幹線的乘客數，與2020同期相比，一年竟掉了七成一。

其實早在2020年5月至7月間，西日本旅客鐵道的裁員動作，就波及共1.8萬名員工。至於JR東海東海旅客鐵道(JR東海)15日也曾表示，25日至2月底期間會有人力精簡動作，預估影響約9,500名員工。

疫情造成鐵路產業變成慘業，同時，西日本旅客鐵道也另闢財源，將與其他鐵路業者以及物流公司相互合作，也開始利用新幹線來運送海鮮等貨物。

(時報資訊)