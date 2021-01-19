「觀光客踩點的餐廳都吃膩了！恆春有什麼好吃的呀？可以推薦一下嗎？」好多朋友這樣問著。因為個人偏好非觀光客行程，所以今天要為大家介紹，生活在恆春的筆者，每天的日常吃食！

吃在恆春—發現恆春的獨特美（圖／EVENT365生活誌提供）

早午餐推薦「迷你小橘子」餐廳，新鮮現做的水果沙拉、烤到稍微焦香的丹麥吐司、加上野菇雞肉口味的歐姆蛋捲，是一份零炸物的高營養餐點，香噴噴、又美味，再喝上一杯自製的古早味紅茶（一定要喝冰的），簡直就是美好饗宴！當然，超級美味的蜜糖吐司也絕不能錯過！餐廳的老闆蒐集了許多世界各地的星巴克杯，書架上也有很多書籍跟報章雜誌，在等待美味餐點之餘，可以先滋養一下腦袋哦！

吃在恆春—發現恆春的獨特美（圖／EVENT365生活誌提供）

如果你對於破舊的老房子情有獨鍾，喜歡在裡面拍照、又同時想在下午時分喝一杯簡單的飲料、享用無負擔糕點，那「樹夏飲事」就非常適合你。那大面積的玻璃將屋子分成了室內及室外，傍在屋子旁邊的鳳凰樹，堅定地矗立陪伴著老屋，如果你在花開季節前來，那夕陽餘暉照射下火紅的鳳凰花樹，將會成為你今生難以忘懷的回憶之一(未完待續)

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)