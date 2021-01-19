女星鄭爽被爆在美國找代理孕母生下一雙兒女，與舊愛張恒分手後，竟將小孩遺棄在美國丟給張恒照顧，雖然稍早發文回應：「這是我非常傷心和私密的事情」，似乎想藉此平息眾怒，未料不僅網友不買帳，網紅廣告小妹更直指鄭爽不肯給孩子報戶口，就是「正值女演員黃金時期，沒理由為了生孩子斷送一切」。

廣告小妹近來追了許多影片，得知美國許多代理孕母的生意來自大陸，而且半數大陸委託人並不是同志伴侶，反而是有錢的女性，因為自己不想生孩子，便找代理孕母代勞，她表示鄭爽曾在節目上說過想要3個小孩，希望其中一對是龍鳳胎，不過鄭爽還未滿30歲，正值女演員黃金時期，沒理由為了生孩子斷送一切，坦言對鄭爽美聘僱代理孕母一事並不意外。

但鄭爽卻傳出在代理孕母懷孕近7個月時，興起墮胎念頭，廣告小妹表示對雙方而言雖只是一門生意，但代理孕母接受委任的僅是生育非墮胎，加上墮胎會嚴重損害女性健康，呼籲同為女性的鄭爽能為代理孕母著想，也痛批她給群眾做出極差示範，甚至脫離生育權範疇，此外更點出美國相當重視兒童權益，但鄭爽連棄養法律程序都不清楚，雖有足夠資源撫養小孩，卻不夠成熟對兩條生命負責，不禁怒斥：「實在是看不起。」

針對鄭爽在小孩出生後不願遞交文件，導致張恒和孩子都無法回大陸，廣告小妹表示跑完流程才能給孩子報戶口，認為鄭爽早預料到報了之後，就會變得複雜許多，為了避免所有事情曝光，只能拒絕配合，就是不願讓小孩斷送自己的演藝之路。

(中時新聞網)