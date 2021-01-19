農曆春節即將到來，國外返鄉民眾紛紛入境桃園機場，防疫旅館目前使用量如何？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，桃園機場返國人數高峰落在1月14日，當日共有5千7百人入境，之後陸續降低，目前防疫旅館數量總數是兩萬多間，入住人數1萬人左右，入住率54.6%；集中檢疫所目前共3402間，統計到昨天還不到一半入住，目前觀光局也還在逐步增加防疫旅館數量，預計一月底前會再增加1千間左右。

陳宗彥說，以目前防疫旅館預定數量，一直到1月24日之前每天都有1千8百位的訂房量，1月24日後防疫旅館訂房數就有所趨緩。

陳時中表示，目前集中檢疫所還有其他的移工，因此裡面的入住者相當滿。

中央流行疫情指揮中心規定從1月15日起，實施入境居檢新制，國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準，導致許多返台民眾訂不到防疫旅館，指揮中心也釋出1500至2000間集中檢疫所房間供返台民眾使用。

(中時 )