Police Officer catches wife Cheating!

國外一名警察臨檢，意外攔到老婆與小王，當場抓姦。（截自YouTube影片）

國外一名警察執行攔車臨檢任務，萬萬沒想到，竟然攔到自己老婆和小王！如此不堪的場景，讓人不禁擔心，這名綠帽警會不會一時衝動做出不理智的行為。不過這名警察既專業又冷靜，不但按照標準程序完成臨檢，最後更神報復偷吃妻，讓網友盛讚EQ真高！

最近一段App短影音在網路瘋傳，影片中可見一名警察在公路進行攔檢，他攔下一輛休旅車，例行性地探看車內，甚至與駕駛打招呼。直到他望向副駕駛座，事情突然有些不對勁，先是拿下太陽眼鏡，接著持續盯著副駕駛座，那裡有一張他熟悉的臉，他的老婆。

瞬間攔檢變成抓姦，警察要求兩人下車，搜身之後詢問兩人怎麼認識的，駕駛連忙回答是透過交友軟體，且這已是他們第3、4次約見面了。警察直接告訴男子「她是我老婆」，駕駛慌張地道歉並說以為女子是單身，似乎相當擔心警察接下來的動作。

不過這名警察相當冷靜，他要求駕駛把老婆東西拿下車就可以離開，駕駛乖乖聽話照做閃人。而警察則是對老婆表示「沒什麼好說的了，妳就在這待著吧」，並要老婆聯絡丈母娘，今天就把放在家裡的東西搬走，說完便自行開車離去，留下老婆一人站在路邊。

(中時新聞網)