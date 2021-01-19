觀光旅遊局強調，市府雖積極擴充居家檢疫替代所量能，但還是不敷需求。（台中市政府提供）

農曆春節將屆返國過年民眾與日遞增。台中市議員周永鴻19日抨擊說，市府未事先因應導致居家檢疫替代所（防疫旅館）嚴重不足，只好改推居家檢疫者家屬入住安心旅宿；應協調業者加入居家檢疫替代所才是解決之道。市府強調，因衛福部6日公告自宅居家檢疫「1人1戶」要求所致。

周永鴻指出，台中市僅1700多間居家檢疫替代所客房，遠落後台北市6855間、高雄市3244間與桃園市2623間，在六都中居第四。根據交通部觀光局109年11月份統計，台中市旅館房間數有2萬1729間居全國第二，但加入居家檢疫替代所房間數占比為7.8％，也是六都第四名，遠低於第三名高雄的15.8％。

周永鴻說，台中市居家檢疫替代所無論是房間數，還是占現有旅館房間數的比例都是六都後段班，可見市府未正視問題；目前推動居家檢疫者家屬入住安心旅宿14天，對各家庭都可能造成生活起居上困擾。觀旅局應儘速協調旅館業者加入居家檢疫替代所，因應這波回國潮。

市府觀旅局長林筱淇表示，過年前返鄉民眾多，1月6日衛福部緊急公告自15日起自宅居家檢疫「1人1戶」規定後，全台居家檢疫替代所及防疫旅館數量不太足夠，市府雖積極擴充居家檢疫替代所量能，但還是不敷需求。

觀旅局強調，市府呼籲居家檢疫者留在家裡檢疫，讓居家檢疫者家屬入住安心旅宿，目前台中市安心旅宿量能充足，業者也提供許多優惠；例如入住一天899元起，再加上市府補助家屬每戶5000元優惠，對於減輕檢疫者及家屬負擔都很有幫助。

觀旅局長林筱淇強調，因返鄉潮關係，先前有非法日租套房趁機收住檢疫者，觀旅局強力稽查並開罰，後續將持續定期或不定期稽查，杜絕違法現象。

(中時 )