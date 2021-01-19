〈我當然希望妳找一個比我好的男人啊！〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】「宅神」朱學恆送了我一件黑色T恤，蠻搞笑的，正面印著：「想跟我女兒約會？」

後面則條列（語帶威脅的）幾個想闖關男生必須了解的規則（以免遭到不測吧！）：

我是特種部隊退伍的

我曾經赤手空拳打死兩隻熊

我跟馬英九握過手還活著

我有一個大鏟子

我有一個很大的後院

而且我老婆比我厲害一百萬倍

我收到這禮物，笑得很開心。

我沒敢告訴女兒，怕她會瞪我一眼，連帶覺得「宅神叔叔」也滿無聊的！那可就毀了一世英名的「宅神」啊！

「宅神」沒有女兒，只有兩個小帥兒子。我不知道他羨慕不羨慕我？但我是不怎麼羨慕有兒子的朋友，不是兒子不好，而是，當初在與太座大人，面對我們夫妻生涯的第一個孩子時，我們是「人工受孕」的。

醫生閒聊時，問我們傾向於男孩或女孩，我跟太座異口同聲無所謂，男女都好，看送子鳥帶誰來我們都愛！

可是，我對著太座，對著醫生說，如果注定只有一個孩子的話，我希望是女兒。就這樣，我們有了一個女兒。

我從來也沒去認真想過，如果不是女兒而是兒子的話，現在會怎樣！？

也許，兒子會頂嘴我！？

也許，兒子會找我打籃球！？

也許，兒子會穿我的衣服，穿我的球鞋！？

也許，兒子會問我：把妹到底有沒有訣竅！？

也許，兒子的身高已經超過我了！？

但，我並沒有認真去想這些問題，因為，我本來就沒有把有沒有兒子這件事當一回事，我衷心的，打從頭，便知道：我既然已經晚婚了，又喜歡小孩，卻真的只能養一個孩子的話，那，能選擇的話，我要一個女兒！真的，如果能選的話，我要一個女兒！就這樣，沒得好商量的。於是，我運氣好，我真的有一個女兒了。

我44歲結婚，47歲有女兒，這心路歷程，是難以言喻的。我當然很愛，很寵，我的女兒。

有了女兒以後，太座若要修煉我，常用的一句非常有效的話，莫過於：「你說，你自己好好想想，如果有一天你女兒碰上你這樣的男人，你會怎樣？蛤！」

通常，這情況下，我都是沉默以對的。這責難，陷阱太深，我不敢輕易跳進去。我女兒碰到我這樣的男人，你會怎樣？！

各位有女兒的媽媽們，妳們會這樣問老公嗎？各位有女兒的爸爸們，你們被太座這樣逼問時，你們會怎樣回答！？

是不是，很難？我們應該不會太差勁，所以才被太座「萬中選一」的吧？我們的女兒，雖然也有優秀美麗的太座的基因，但我們的功勞應該也占一半吧？

我們這麼疼愛女兒，若問她，尤其是在她們小時候，將來要嫁給誰啊，她們不都是會說「要嫁給拔拔嗎」？

怎麼突然之間，當太座想提升惱公的素質時，「我們」這些曾經在愛情的戰場上，闖五關，斬六將，雀屏而中選的男人，一下子，要被逼問，自己到底是不是女兒未來對象的「適合選項」呢？

而且，更尷尬的是，通常在這種「氣氛緊繃」、「形勢不對」的場合，女兒都是很聰明的，不會表態的。

我雖然有時也暗暗生氣，虧爸爸平常這麼寵妳，怎麼關鍵時刻，女兒妳不表態助爸一臂之力呢？

但，事後想想，也對啊，不輕易表態的女兒，至少始終維持著兩邊平衡的角色，免得讓家庭裡的三角關係，霎時，傾斜到難以收拾的尷尬。

而且，太座也不是經常修理，噢不，修煉我的，心情好的時候，我也是常常聽到她對女兒說，妳爸爸很愛妳啊！以後妳找不到像爸爸這麼愛妳的男人的！要對爸爸好一點啊！

你看，這時，是不是我的地位又提升到很適合女兒做未來對象的參考標準呢！所以，我發現，我女兒還是聰明的，不表態就是不表態。而我呢，也是對的，不回應，就是不回應！可是我內心還是有「沉默的小劇場」的。

我女兒，當然有條件，去選一個比她老爸更好的男人啊！不是嗎？太座大人！但，什麼又是「比她老爸更好的男人」的條件呢？

這當然也不是她老媽，她老爸，我們所能置喙的了，不是嗎？

多少年輕世代的感情的悲劇，多少親子之間在感情婚姻上的摩擦，不都是因為「基於愛」，而讓父母親覺得他們該有角色，該有意見的，介入越深，也導致衝突越難以化解嗎？

我們只能站在一旁，陪著，在她需要我們的時候，我們總是在一旁。

我們只是站在一旁，覺得有必要時，提醒幾句，暗示幾句，在她聽得下去時，多說幾句，在她要變臉色前，稍稍停下來，靜靜陪著。

什麼是比她爸爸更好的男人？！

答案，永遠是女兒自己的選擇。即便，有一天，她帶回一個她口口聲聲最棒的男人，走進屋內，你望著那年輕很多的男人，一剎那間，你不知道「那所謂『最棒』的定義」到底女兒是怎麼定義的？！

但，你仍然會提醒自己，要笑，要笑得很開心的，迎上前，主動握住他的手，因為你知道，唯有如此，女兒才會笑得很開心，因為她知道愛她的爸爸也同時愛了她愛的男人！

也許，那時候，我唯一要質疑的是，看你帥哥這麼高大英挺，你爸爸不會剛好是以前的「宅神」朱學恆吧！呵呵，不要介意，蔡爸爸很愛說「冷笑話」的，呵呵。

好，我確實很愛我的女兒。但我會謹記太座的教誨，不要變成我女兒未來選男友時的「負面參考」。

但，我也要提醒，未來想跟我女兒交換line,交換Instagram的年輕男孩們，我雖然不是特種部隊出身，我也沒赤手空拳打死兩隻熊，我也真的握過不少次馬英九的手，但我若是知道你敢欺負我女兒，我是會把你當成那「兩隻熊」的，OKAY~

而且，你更要有心理準備，你的準丈母娘，真的比我厲害一百萬倍，不騙你！不信，你去問「宅神」叔叔！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)