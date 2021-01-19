【愛傳媒簡秀枝專欄】「我們把哈佛大學燕京圖書館鋪天蓋地的豐富感覺，蓋回台南了！」

曾經在美國哈佛大學公共衛生研究所就讀的副總統頼清德，於元月2日，在台南市立圖書館新總館開幕致詞時，作了以上表示。

頼清德喜形於色，忍不住重提往事，重溫在哈佛大學燕京圖書館充電的幸福體驗。曾經是台南市長，主持過該工程的招標，4年後，在暖暖的冬陽天，看到美侖美奐的建築傑作，他的內心激動不已，因為這座智慧建築，讓台南人「走路有風」。

頼清德總結了台南市立圖書館新總館的三大特色：

第一，開國際標。從競爭激烈的17組設計團隊，歷經馬拉松式評選後，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所（MAYU Architects）與荷蘭Mecanoo Architecture 團隊，脫穎而出，贏得競圖第一名。

當時贏得評審團青睞的最大原因是，友善設計，將建築本身的機能性與使用者結合，外觀也同樣以友善對待環境及使用者為主。

第二，19.356億元的建築經費，在台南議會支持下，台南市政府獨力興建，經費與工期，精準落實，沒有追加預算，沒有延宕工期，非常不容易。

第三，智慧圖書館，集前瞻性、綜合性與研究性與一身，完全不同於傳統圖書館，除了閱讀、借還書外，還有劇場、烹飪教室，適合男女老少，任何階層來使用，可以找到不同需求的空間。例如，可來玩線上遊戲，享受劇場演出、聽專題演講完全可以滿足現代人生活的空間。

台南素有文化古城美譽，民眾閲讀風氣鼎盛。然而，舊圖書總館已經使用超過40年，空間與設施不敷使用。

於是2017年5月，在台南永康砲校原址，招國際標興建新台南市立圖書館，時任台南市長的頼清德一再表示，除了建築硬體高規格外，也要打造0到99歲的終身學習空間，歷經3年餘的工期及等待，嶄新智慧建築，終於呈現在大家面前，除了台南在地民眾開心之外，各地建築、藝文愛好者也絡繹於途，試圖抽絲剝繭，找出建築的邏輯與奧妙。

果然針對不同年齡層規劃體驗空間，是座集教育、娛樂、商務、創新產業發展的公共空間。

導入數位化學習、Co-working Space創客空間、烹飪教室、電腦教室等多功能複合使用空間：並有「台南名人堂」，收藏百位以上的台南在地知名人士、藝術家、作家作品，還有兒童實驗劇場、國際會議廳等，2021年開年之初，首度對外開放，果然佳評如潮。

綜合一般反應，該圖書館具有多元特色，包括全國最大24小時取還書區，可容納2400冊，不受時間限制借還書更便利；全國首創兒童書圖形化標示，依主題圖形化標示，容易辨識書籍主題找書更直覺；全國首創五感探索區說、唱、讀、寫、玩，培養閱讀早期素養；全國首創城市灶咖，結合飲食與閱讀，推廣美食文化，同時也設有創客空間，提供皮雕、縫紉、攝影設備鼓舞自造風潮。

上週末，利用南下參加活動機會，在台南下高鐵，在好朋友謝薾亦的專車接送下，匆匆走了趟台南市總圖書館，希望先睹為快。

張瑪龍建築師團隊打造的台南市立圖書館新總館，以簡約友善的設計，專注於建築本身的機能性，兼顧空間可變性、光線穿透性及預算合理性，獲得國內外評選委員的青睞。

評選委員會的考量重點除美學層面，也特別著重「空間」、「動線」及「可行性」。該設計，以其自然的材料、有機的結構線，建築由低到高漸漸向外突出，為讀者提供庇蔭，塑造簡潔明亮且友善的半戶外空間；外貌如竹的細長柱撐起建築，外牆則以臺南清代地圖刻劃在地歷史人文脈絡。

展現新與舊、傳統與當代之間的融合，建築團隊期盼南市圖成為市民閱讀與生活的空間，城市中知識的綠洲。

這座具備了國際標的高度，是典型土洋建築團隊聯手出擊的傑作，既找到空間的國際設計高度與時潮，同時又非常接地氣，穩穩抓住在地台南人的脾胃，打造出屬於台南府城的幸福感。

當我們坐車接近永康砲校附近，高聳方正的金色大建築，矗立在燦爛冬陽中，像座宮殿城堡，府城特有的傳統窗花紋飾，成為在地的特色識別，氣宇軒昂，令人屏息。

疫情中，實名制的身份證掃瞄，滴水不漏。

進了門廳，彷彿置身國際五星級飯店，視野開闊，精緻時尚，尤其懸掛於館內大廳天井上的是公共藝術作品《陣風》，令人神往。

這是英國知名藝術家團隊保羅．考克斯基（Paul Cocksedge）所創作的公共藝術，整件作品，就如同被陣風吹向天際的紙片一般，飛舞跳躍，象徵著紙本閱讀的愉悅與人們透過閱讀所能得到的心靈與思想自由。

《陣風》的公共藝術作品，更讓我追憶起過世已經30年的前輩畫家蕭如松，窮畢生經歷，實驗紙片飛舞的視覺美感與心靈解放。東西古今的遇合，盡在不言中。

我們從拾級而探，不放過每一個隅角細節，不管用色的大膽活潑，還是功能的升級轉型，質材的選擇，在在令人嘆為觀止。

强調與國際接軌，少不了與在地尋根，台南府城的名勝風土，前賢大德，一一成為這座智慧圖書館的內在養份，溫馨圓滿，完全符合「相由心生」的內在質感。

一樓櫃檯後方為全國最大「24小時取還書區」，2台還書以及1台取書機，其中取書機可容納2560本書，還可以調別間圖書館的書來新總館取回，十分方便。

而1F的報紙雜誌區，也在紙本式微的氣氛中，倍覺珍貴。也許，一路以來，圖書館最大的存在就是告訴大家實體書和閱讀的重要性，而報紙更是我們最重要的日常，雖然現代人幾乎都是看網路報居多，但實體報紙還是有著絕大存在的必要性，為此台南市立圖書館也特別設置此專區，讓喜歡閱讀報紙的人們，能用最舒適的方式，繼續「看報紙評時事」。

新書區的設置，也讓人有一種置身於誠品的感覺，出生於臺南將軍鄉（今臺南市將軍區）馬沙溝的誠品創辦人吳清友，念茲在茲的「款待」讀書人，弘揚閱讀文化，總算在他的台南家鄉被落實了，格外讓人興奮。

還有，該圖書館1F的樂齡區，也是神來之筆，針對不同年齡層規劃體驗空間，也為年紀大的長輩們規劃出了這一區，書籍數量也超多，有針對健康保養的，還有下棋類的書籍都有，敬老尊賢，也是賴清德的口頭禪，看來也非虛傳。

值得一提的是，該圖書館1F的「藝起冒險特展」，正是故宮博物院和臺南市政府攜手合作「藝起冒險–一場始於十七世紀的數位旅程」特展，完全呼應圖書館及博物館同樣作為文化傳承與維護的寶庫，以讀萬卷書、行萬里路的探索角度，運用人文跨域科技的方式，呈現文化藝術之美。

這座圖書館，果然精彩說不完，B1F的「故事窩」、「溫書窩」、「城市造咖（灶咖）」、「小包廂區」、「青少年漫畫區」、「視障服務區」、「Ubuntu烏邦圖」、「鹽份地帶・文學公園特展」，真是琳琅滿目，美不勝收。

據了解，台南市立圖書館後方未來還會有「閱之森公園」，目前還在施工中，大約需要1年多時間，將會引進許多共融遊具，還會在樹下打造書席座位區，也是令人期待不已。

台灣的生命力，一向盎然鵬勃。建築美學的升級，可望從鄉間包圍城市，台南市立圖書館新總館已經跨出鑑鏘有力的一大步。

民間的幸福感覺，就從閱讀生活的體驗開始，那不只是一小步，而是涓滴成巨流的源頭！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)