德國法蘭克福機場管理公司弗拉波特今天表示，由於疫情重創全球旅遊業，去年法蘭克福機場旅客流量驟降，為1980年代以來最低。

法新社報導，弗拉波特公司（Fraport）表示，2020年法蘭克福機場旅客量約1880萬人次，較2019年少了73%，為1984年以來最低紀錄。

國際民航組織（International Civil Aviation Organization）彙整數據顯示，全球旅客人次銳減60%至18億人次，上回發生同樣慘淡情況是在2003年，凸顯疫情對全球航旅業影響至深。

弗拉波特公司表示，去年4月至6月首波疫情封城期間，航空運輸近乎全面停擺，且在德國「每週乘客人數年減多達98%」。

作為德國最大空運樞紐，法蘭克福機場運量在去年第3季稍有恢復，但年末又因疫情復燃及各種防疫限制而大幅下滑。光是12月，客運量較2019年同期減少82%，僅略多於89萬人次。

弗拉波特公司執行長舒爾特（Stefan Schulte）表示：「2020年為整個航空產業帶來極為嚴苛的考驗。」

他預估今年的客運量只會恢復到2019年乘客人次的35%到45%，他預測2021年仍是「艱難的一年」。

(中央社)