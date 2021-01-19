農曆春節將至，為了妥善預備春節期間可能會需要的食物、娛樂物品等，不少人已經開始考量年節購物規劃，各大電商平台的年貨相關活動也都陸續起跑，快來看看你能在網路上將哪些年貨直接網購送到家！

Yahoo奇摩平台網羅多樣化年菜與伴手禮

瞄準消費者年節採購需求，Yahoo奇摩購物中心網羅年菜、伴手禮、掃除家電、居家清潔等商品於即日起至2/7推出《年貨節》活動，狂撒千萬紅包，更集結膳魔師隔溫碗、樂扣樂扣保鮮盒、華佗扶元堂滴雞精膠囊等夯品1元即可加購帶回家！

Yahoo奇摩超級商城即日起至1/27祭出《牛轉好運到》活動，精選理膚寶水多容安乳液組、白蘭箱購洗碗精等年終大禮包下殺5折起，跨店消費滿額最高現折1,200元，消費不限金額即可抽總值近7萬的純金招財金牛，1/21-1/27更加碼發折價券現領現用、單筆消費滿千元還可抽PS5！

Yahoo奇摩拍賣將於1/25起於折扣碼頻道推出牛年招財開運小物推薦，並攜手萊爾富集結數千萬件免運商品，強打月月11日及22日快閃免運活動，搜羅新春開運小物、流行女裝、鞋包飾品、3C周邊、潮流男裝47折起，平日輸入折扣碼還可天天享無限量運費35元(原60元)，讓消費者辦年貨免出門、省荷包！

蝦皮購物打造2.2蝦拼年貨節 主打迪化街年貨

搶攻年貨商機，蝦皮購物獨家合作年貨第一戰場「迪化街」，攜手台北迪化商圈發展促進會，打造「2.2蝦拼年貨節」線上年貨大街，即日(1/19)起搶先線下開跑！蒐羅迪化街超過30間人氣老店李亭香、黃長生藥行等全面進駐，年節必備乾貨下殺5折起，1/25至1/28期間更加贈5折限量優惠神券，不必再去線下年貨大街人擠人，線上辦年貨，舒服又優惠！蝦皮購物再加碼邀請全台消費者一起「牛轉鴻運」，1/28前只要在迪化街指定店家購物滿888元，就有機會獲得迪化街商圈限量禮盒！

1/25日起蝦皮購物祭出「5折神券」、「買1送1」等多重優惠，還有機會1元入手精選年節美食；除此之外，新年必備的家庭灑掃、除舊佈新用品也能在蝦皮購物一次購足，即日(1/19)起至1/27也將豪撒喜氣1折券，讓消費者無負擔購入夢幻家電，輕鬆迎接居家新氣象！

蝦皮購物超夯年菜。（蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真）

到樂天市場買桌遊 過年絕對不無聊

宅經濟持續發燒，樂天市場觀察指出，年節前夕「桌遊」、「過年遊戲」等關鍵字，搜尋次數較上月增加五成，訂單數量成長約三成，其中以策略益智的大人桌遊及全家同樂的幼教型桌遊最為熱門，各占益智類訂單量的30%及28%。樂天市場進一步發現，人氣前三名分別為「璀璨寶石」、「犯人在跳舞」、「出包魔法師」，三款遊戲同樣兼具多人參與、動腦、富含劇情的特性，顯示宅經濟持續發燒下，宅在家的大眾娛樂趨勢走向高互動性、營造氣氛化發展。

樂天市場針對桌遊推出購物活動，讓你春節期間絕不無聊。（樂天市場提供／黃慧雯台北傳真）

農曆年節緊接著到來，樂天市場精選6款超人氣桌遊，無論老少都能一齊同樂。另外，為了讓消費者宅在家過年也開心，樂天市場加碼延長【樂天最牛年貨大街】優惠，即日起至1月24日止，推出團圓美食、知名家電、掃除用品等類別商品優惠活動，消費滿額即可領優惠券，指定店家再享樂天66元紅包；1月31日前消費滿3,000元，最高還能獲得10%點數回饋。

生活市集推出大掃除與收納專區

創業家兄弟(8477)旗下電商平台生活市集觀察到，疫情帶起民眾重視環境清潔的需求，帶動水垢清潔劑、多功能消毒抗菌劑兩大品類最熱賣，生活市集也自即日起推出「新年大掃除」專場，精選各式清潔劑、除臭劑、洗衣精、抗菌液等清潔好幫手供消費者選購，即日起至2/7，購買專區內商品單筆消費滿666元，最高可登記搶限量66點集集點；另生活市集針對年末收納、整理等需求推出「除舊換新家」專場，為消費者囊括收納整理、家具家飾、房屋修繕、寢具床墊、開運好物等商品，即日起至2/7單筆消費滿500元，即可至登記頁搶限量50集集點！

針對農曆新年，生活市集主打清潔與收納類商品。（生活市集提供／黃慧雯台北傳真）

momo購物打造年節點燈大街 為你祈福

富邦媒(8454)旗下momo購物網分享，2020年受疫情影響，沉重的生活壓力推升數位點燈風潮，銷售年增超過4成。看準此熱潮，momo購物網打造「年節點燈大街」，滿足消費者的需求。momo《牛B年貨節》攜手「鹿港天后宮」推出獨家聯名平安符，消費滿額即可登記領取。momo即日起至1/24再大手筆祭出「消費滿額登記抽愛馬仕牛皮包」、「消費滿額銅板加購agnes b.證件套」及「萬份momo幣紅包天天送」等好康活動，一起迎接新年好運到。

momo《牛B年貨節》除了「萬份紅包天天送」，每天共8時段送出最高999 momo幣，活動期間累計近40萬份紅包大方送；再大手筆祭出「消費滿額登記抽愛馬仕牛皮包」、「消費滿額銅板加購agnes b.證件套」好康活動。活動期間累積消費滿5,000元，即可登記參加抽獎活動，將市價168,000元的愛馬仕Garden Party小牛皮手提包帶回家(限量1名)；而每日累積消費滿2萬元，即可以66元銅板價加購agnes b.證件套，讓消費者配戴新包、新配件家家戶戶走春拜年。

(科技)