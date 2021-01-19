21日起，到花蓮搭公車到各站牌，拍照打卡獲好禮。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

蘇花改通車，花蓮縣府鼓勵遊客搭公車漫遊花蓮，陸續在13鄉鎮建構地景智慧站牌，並擴增10條公車路線。因寒假、農曆春節將屆，21日起推出站牌尋寶活動，只要搭車至指定地景智慧站牌後合影，並上傳「花蓮縣政府」粉絲團，就能獲得限量「地景智慧站牌明信片」一套及多項加碼好禮。

花蓮縣府建置完成13鄉鎮市地景智慧站牌，每座耗資20萬元至60萬元不等，經費由花東基金補助，並以1鄉鎮1地景特色打造，融入共桿概念，整合公車時間表、指示牌、導覽牌、站牌及宣導資訊，目前已全數啟用。

縣府建設處長鄧子榆表示，市區公車路網擴增至301-310共10條路線，廣達花蓮市區、花東縱谷、東海岸、太魯閣。因寒假及228連假即將到來，推薦民眾及親子共搭公車漫遊花蓮，深入鄉鎮尋找站牌，品嘗巷弄好味道，21日至2月28日，搭乘公車並與13鄉鎮市的智慧站牌合影後上傳活動頁面，即可獲得限量精美地景明信片套卡。

建設處說，民眾完成後，可至花蓮火車站前「國道客運售票所」，向服務人員出示手機上傳照片畫面，即可獲得套卡，數量有限送完為止。另外各站前3名合照上傳者，還可再拿到時尚背包，共計39份；率先完成13處者，則加碼贈送智慧運動手環，共有3名。

旅客也可至「國道客運售票所」索取明信片，寫上祝福後交給工作人員，就能免費寄出明信片給未來的自己；親自搭乘301至310公車及北花線回遊號，前往花蓮景點民眾，還能用手機掃描公車上的專屬優惠QR Code，領取美食與伴手禮店家數位優惠券。

蘇花改通車，帶來便利，在連假也湧入大量車潮，縣府鼓勵民眾搭乘公共運輸遊花蓮，減少舟車勞頓，對假日湧入的車流及人流也有效疏運的效果。

(中時 )