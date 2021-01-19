民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，讓藍營士氣大振，傳出力拱高雄市前市長韓國瑜2022年參選桃園市長的呼聲。國民黨組發會主委李哲華直言，這個消息不可能也不合理，韓本人也根本沒有起心動念，一切顯然是「民進黨幻想」，目的就是轉移焦點，為「罷王」找一個藉口。

李哲華今日接受香港媒體《中評社》訪問，談到韓國瑜選桃園市長的可能性，直言「這不太可能」，這個消息是民進黨想辦法找藉口，不讓王浩宇被罷免的烽火燒到蔡政府的執政與對民進黨的怨恨，把一切都說成「韓粉的報復」，這是最省事的；事實上，這是民進黨的陰謀，故意轉移焦點，不敢去接受王被罷免，其實是民意對蔡政府的一個不信任投票。

至於成功罷免王浩宇後，對藍、綠氣勢的影響，李哲華坦言，民進黨如果不希望後續再有人被罷免，當然在施政上與應對上需做調整；王之所以被罷免，很大程度就是被與反萊豬聲浪綁在一起，高雄市議員黃捷現在對相關議題也漸趨低調、不太敢隨便亂說話，也正是這個原因，罷免案對「愛亂放砲的民代」是具有警惕作用的。

對於國民黨在「罷捷」案中的角色，李哲華表示，國民黨把鳳山分成8區，透過黨內議員、地方黨部，舉辦反萊豬拚公投護健康的說明會，每場都邀請罷捷團體來現場宣講，提供一個宣傳平台，以此作為與民間團體的輔助結合模式。

(中時新聞網)