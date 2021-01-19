受惠於大陸車市需求回溫，端子廠—胡連(6279)及健和興(3003)去年12月合併營收均創下單月歷史新高，全球車市復甦也讓兩家公司今年營運不看淡，兩家公司今天盤中股價再度同步攻上漲停板，不過尾盤時，獲利了結賣壓出籠，胡連逆勢收黑。

歷經中美貿易戰及新冠肺炎疫情，長達兩年修正的大陸及全球車市自去年第3季開始回穩，搭配電動車銷售快速成長，讓胡連及健和興去年第4季業績亮眼，在電動車前景看俏下，可望為兩家公司今年營運增添動能。

目前胡連車用產品除車用端子連接器/護套/保險絲盒，在電動車部分，亦有小線束產品(模組總成周邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等，這些新產品將於2020到2025年陸續導入，成為推升胡連未來營運成長新動能。

胡連去年第4季合併營收衝高至12.77億元，季增40.95%，創下單季歷史新高，法人預估，胡連去年第4季每股盈餘可望逾2.5元，累計2020年合併營收為36.58億元，全年獲利可望超越2019年。

健和興致力將汽機車連接器產品由端子走向汽車關鍵零件，針對電動車輛與充(換)電系統產業研發整體性新產品，目前產品包括應用於車輛之電力及訊號傳輸、儀表板、前後照鏡燈、電動窗、音響、車燈、電源控制、電動車及充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商。

健和興自結去年12月營業淨利為8436萬元，月成長35.08%，年成長40.45%，創下歷年單月新高，受美金貶值，產生未實現外幣評價損失3696萬元影響，單月稅前盈餘為4766萬元，月減9.51%，年成長66.05%，累計2020年第4季合併營收達9.92億元，季增18.71%，年成長6.21%，創下單季歷史新高，以目前實收資本額15.57億元計算，去年第4季每股稅後盈餘為0.52元，累計2020年合併營收為33.82億元，年減3.45%，稅前盈餘為4.76億元，稅後盈餘為3.69億元，每股盈餘為2.33元。

(時報資訊)