台股去年在全球漲幅為黑馬市場，以逾22%漲勢傲視全球，也帶動台股基金規模與申購熱度同步增溫，根據投信投顧公會最新統計數據，132檔台股基金中，2020年整體基金規模年度增加金額前10強的台股基金，多為成立悠久的老字號台股基金，且不論一般型、科技型、中小型等皆榜上有名，包括保德信高成長、保德信金滿意、安聯台灣大壩、野村優質、摩根新興科技等，且這些基金進入2021年仍保持相當不錯績效表現。

這些2020年度規模增加最多的台股基金，定期定額扣款筆數普遍較整體台股基金平均值高出許多，從這前10強分析，以安聯三檔最多，其次是保德信高成長的逾1.1萬筆，再來是復華中小精選的逾1.07萬筆，顯見長青的老字號基金因為長期操盤績效亮眼，深受投資人喜愛，也同步推升基金規模成長。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在晶圓龍頭大廠展望大好的激勵下，台股多頭熱度維持，不僅帶動半導體指標股價再創新高峰，加權指數今(19)日也持續改寫歷史收盤新高價15877.37點，大漲265.37點，漲幅達1.7%，由於全球最大的晶圓代工廠營運展望向來被視為全球半導體展望的風向球，日前法說會不僅繳出2020年第四季營運亮麗成績單，今年也有望持續受惠5G、高效能運算，以及車用需求高漲等，產能利用率將維持高檔水準，也凸顯未來需求暢旺。

且整體而言，葉獻文指出，半導體產業占台股市值逾4成，指標大廠法說的樂觀展望也領先反應台灣電子業的榮景，同時將是推升台股持續上攻的主要動力。

不過，葉獻文提醒，隨著短線急漲後的調節壓力出籠，籌碼面進入整理階段，待沉澱後，指數仍有機會挑戰萬點整數關卡，同時近期類股輪動快速，操作難度增加，建議可透過台股基金團隊的專業選股能力，逢拉回布局台股基金，以掌握類股輪動的投資契機。

(時報資訊)