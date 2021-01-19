台股昨日由大跌拉到平盤，投資人對後市更具信心，今早晶圓雙雄、聯發科(2454)、鴻海(2317)、大立光(3008)、京元電(2449)、長榮(2603)、陽明(2609)強勢開高。台積電(2330)市值再度攀升到16兆之上。亨泰光上櫃首日飆逾3成，蜜月行情甜滋滋。精測(6510)晉升千金之列；富邦媒(8454)挾宅經濟題材重返800元。淘帝-KY(2929)被控財報造假遭調查，開盤股價跳空跌停一路鎖死。權值股指高氣揚，中小型股活蹦亂跳，台股生意盎然，收盤上漲265.37點，為15877.37點。今日外資(不含外資自營商)買超66.2159億元，投信買超8.2048億元，自營商買超26.4379億元，三大法人買超100.85億元。

台股前半場類股由玻陶股打頭陣，下半場轉交半導體族群領航。台玻持漲價效益重返多頭格局，早盤大漲拉抬玻陶股類股漲幅居前列，不過半導體市況熱擋不住資金潮流，台積電再創高來到632元，聯電因產業題材且股價相對便宜，加上27日法說會將登場，種種有利因素股價攻高往漲停板邁進，續創18年高點。在台積電領頭下，半導體指數狂奔417點之上，率先加權指數創歷史新高。

5G應用及宅經濟等需求暢旺，使封測業股價落後補漲，日月光投控(3711)登高一呼來到110元關前，京元電子(2449)飆升至39.75元創半年高點。記憶體封測廠華東(8110)放量勁揚逾6%，南茂(8150)攻至37.8元，回升至1個月高點。航運股早盤因陽明(2609)今恢復正常交易，股價漲停開出，長榮(2603)獲外資買超且有美系外資調高目標價，同樣強勢開盤，惟市場警戒心態重，漲勢未能延續，陽明從漲停反轉面臨跌停危機，長榮、萬海跌幅約5%。

周一台股下殺近300點，在台積電坐鎮下，幾乎收復全數失地，收在平盤附近，即使外資已連續第三日賣超也不影響多方信心，周二放手進攻朝萬六前進，上漲近300點，台股收在265.37點，5日RSI為81.95，10日RSI為81.21，9日K值為79.70，9日D值為84.14，20日乖離率為5.64。外資轉為買超66.2億元，三大法人合計買超約100億元，籌碼面偏多下，萬六有可為。

資深分析師林成蔭認為，台股長線牛市不變，惟因短線有回檔或整理的可能性，控制持有部位不宜過高。多頭市場緩漲急跌，修正的重點會在漲多爆量的族群，上半年關注焦點將逐漸轉向股利收益，因此相關題材的ETF如高股息、股利精選、高息低波、優質高息、永續高息等如逢回檔，將是逢低布局時機。

(時報資訊)