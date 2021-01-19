華碩(2357)AI研發中心(AICS)與中山醫學大學附設醫院攜手，簽署策略夥伴合作意向書，率先開發「跨院流程共享」機制，未來各參與醫療院所可透過去識別化的AI大數據進行交叉比對，取代資料庫共享，保障患者隱私與個資安全，發揮更大綜效，提升資料量與準確性，裨益公衛、教學、研究等領域發展躍進。

去年華碩AI研發中心(AICS)與中山醫學大學附設醫院，運用ICD-10智能編碼技術，打造「基於SDM(Shared Decision Making)以患者為中心的創新電子病歷」與「創新的教學電子病歷」兩大應用項目，奪下國家新創獎。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，「ICD-10編碼AI推薦引擎」及「AI醫療大數據搜尋系統」已於全台十五家醫學中心、區域醫院推廣應用；AI技術不斷擴增醫療大數據，將加速拓展海內、外院所，持續強化用藥安全系統、開發癌症治療輔助系統、結合基因資訊，實現精準醫療。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲表示，導入AI技術，建構以數據為核心的電子病歷，能進一步落實健康照護(Evidence-based Healthcare)，精進醫病共享決策(SDM)，提升民眾對健康照護的認識、增進醫療品質、減少不必要之浪費，優質的臨床醫療數據再經AI活化，還可提升教學與研究品質，形成正向循環。

中山附醫醫療資訊部副院長曾志仁，過去擔任衛生署全國電子病歷委員會主席時，曾為台灣建立電子病歷標準格式，奠定病歷資料庫與大數據基礎，如今更與華碩寫下AI電子病歷全新標竿—無須人工輸入、病歷100%自動轉換為結構化編碼、分類疾病，達成全院病歷資料庫結構化，且完全符合實際照護紀錄流程。曾副院長指出，「AI醫療大數據搜尋系統」是奠定電子病歷價值重要基石，目前中山附醫已具體應用於三大層面：

1.實證醫學教學：實證醫學(Evidence-Based Medicine)是醫療品質評鑑的關鍵指標，電子病歷經AI分析得到的真實世界數據(Real World Data)，具在地化、高時效性(update-to-date)，為實證醫學最高等級證據，能快速有效指導實習、住院醫師論文研究與臨床治療。

2.預防醫學實踐：臨床上癌症治療常發生化療造成感染的副作用，透過此AI系統，醫師只要輸入癌症、化療、白血球下降或白血球小於3,000等分析條件，即可迅速掌握易造成感染的藥物，避免因用藥引起白血球下降、感染甚至敗血症。

3.醫療品質管理：透過AI大數據分析，院方可定期檢視三天內急診再住院率、出院七天內再住院率等重要指標，及早介入協助改善，避免反覆住院，確保醫療品質與患者健康。

(時報資訊)