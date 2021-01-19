東台灣是國內旅遊勝地，春節連假期間國5恐再度塞爆。高速公路局預判，春節連假前一天10-24時、小年夜及除夕8-16時、初一至初三6-16時，國5南向南港系統至坪林將湧現車流；北向宜蘭至坪林等路段，初一及初二15-23時、初三及初四10時至隔日凌晨3時、初五9-18時，容易壅塞，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5-7倍。

為鼓勵搭乘公共運輸，高公局持續實施多項大客車優先通行措施，搭大客車比自駕節省30分鐘以上。公路總局已宣布多項前往東部國道客運票價與租車優惠，如：北花線來回票400元、在指定日期4人同行1人免費、持國道客運購票證明租車再享優惠。

另為分散春節連假車流，高公局於小年夜至初四實施匝道封閉，如：小年夜至初三每日0-12時，國5石碇、坪林南向匝道封閉、初一至初三每日0-24時，國1平鎮系統及埔鹽系統南向匝道封閉、初三至初四每日0-24時，國1埔鹽系統及國3西濱北向匝道封閉、初三至初四每日7-19時，國1虎尾、仁德北向及國1王田、國3名間雙向匝道封閉。

(中時 )