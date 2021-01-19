環保署19日表示，基於空氣污染物具隨空氣流通特性，為防護校園學童健康，需全方位從校園周遭及教室內外同步著手，為此，行政院已就校園空品防護進行部會分工，並提出校園三重防護措施：「校園綠籬」、「清淨空氣綠牆」及「通風換氣」，分別由農委會林務局、環保署及教育部主政，於校園周遭廣設喬木及灌木形成自然綠籬阻擋校園周遭空氣污染，並於教室走廊女兒牆外側花台設置懸垂式綠牆，阻絕污染於教室外，再於教室內裝設空調或通風換氣設備，進一步過濾污染物及換氣，以提供學童更友善且舒適的學習室內空間。其中該署自109年起補助校園設置清淨空氣綠牆，截至109年底已完成補助84所學校設置，並將持續積極辦理補助校園設置綠牆工作，另為維護校園室內空品，環保署並將編撰校園室內空氣品質自主管理維護指引手冊，提供予教育部參考使用。

環保署指出，為強化校園空品應變，教育部已訂定「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」，另為避免戶外空氣品質惡化導致影響校園學童健康，該署刻正檢討修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，將針對相關警告與應變作為啟動之門檻予以調整下修加嚴，另亦將針對「各級學校」、「幼兒園」、「福利機構」及「護理機構」等敏感族群，明訂相關通知與健康防護引導措施，後續將依法制作業程序邀集相關部會、團體召開研商會議，廣徵各方意見。

環保署表示，該署自105年12月1日起實施「空氣品質指標(AQI)」，即為提供民眾日常生活上之行動建議，以提昇對民眾的健康保障，AQI指標係參考美國現行所使用之指標，另為有效提供即時的空品狀況，環保署已參考美國AQI指標計算方式，其中24小時平均值計算方式係採用過去12小時及過去4小時數值之平均值來呈現。此外，為預測未來空品及早應變，該署已依中央氣象局天氣預報及空氣品質動力模擬模式模擬預測結果，每日3次(上午10:30、下午4:30及晚上10:00) 進行未來三日空品預報，讓民眾能預為因應。針對民意代表建議檢討修正AQI指標中PM2.5與PM10以24小時平均值計算方式，該署將持續蒐集國際間最新資訊適時檢討。

空污的改善乃全民共識，校園學童的健康亦是政府最關切的事項，環保署正透過各種不同面向，偕同相關部會多管齊下推動各項防護改善及修法工作，各界對於各項政策的意見與提醒，環保署表達感謝，均會納入評估修正參考。

(工商 )