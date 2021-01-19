陳玉珍與陳柏惟有血緣關係？

陳柏惟要叫陳玉珍姑姑？國民黨金門縣立委陳玉珍，日前接受媒體專訪時表示，有一次翻看族譜時，發現跟陳柏惟是同一個血脈下來的，算是遠房親戚，按照輩份，他應該叫我姑姑。對此基進黨立委陳柏惟19日下午前往烏日文中二用地會勘時，否認此說法，他說完全沒關係，她這樣是攀親帶戚。

陳柏惟表示，這只是她單方面的宣稱，我跟他的關係，應該是像林獻堂跟林默娘的關係，只是同姓林，也許幾千年是同個祖先，那只是他自己來講的，記者追問，一點點血緣都沒有嗎？陳反問，我跟你有血緣關係嗎？強調，我跟她的血緣關係，就像我跟你們的血緣一樣。

陳柏惟強調根本是「竹篙湊菜刀」，她自己跑來認親，就像英國人跑去美國硬要美國人叫祖先一樣，若有血緣也是20代、上千年前了，就像我跟你、林獻堂跟林默娘一樣，根本是「竹篙湊菜刀」真的不知道她是不是能代表金門人。

另有前立委孫大千說，罷免陳柏惟是因為他表現很遜，而不是很台。陳柏惟表示，他是誰？畫家嗎？我不認識，一些沓沓滴滴的小人物出來說話，我就要回應，我很累。

陳柏惟說，對於有民眾表示要罷免他，我尊重，人沒有一百分，民主投票也沒有百分百的支持度，會用很健康的態度，來面對問政、政治工作上的內容，若有做不好的地方，當然能來檢討。

(中時 )