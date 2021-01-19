光田綜合醫院號召醫護人員一同響應加入捐血行列。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

喜利廉手工烘焙捐贈百份麵包給捐血勇士，光田綜合醫院總院長王乃弘(左)致贈感謝狀。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

光田綜合醫院沙鹿院區院長陳子勇捲起袖子帶頭捐血。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

光田綜合醫院副院長鍾元強加入捐血行列。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

全台鬧嚴重血荒，平均低於7天安全庫存量，「台灣環台醫療策略聯盟協會」串連全台15家盟院舉辦捐血活動，光田綜合醫院「搶頭香」在沙鹿院區熱情挽袖，1天下來募集到近百袋血量。

捐血活動由光田綜合醫院總院長王乃弘、沙鹿院區院長陳子勇以及副院長黃崇濱等人，手拿「我捐血我驕傲」、「請叫我拯救血庫英雄」、「我是光田人 我愛捐血」等趣味手舉牌合影，為活動揭開序幕，並號召醫護人員、員工挽袖捐血，民眾也紛紛響應。

全台鬧嚴重血荒，平均低於7天安全庫存量。台中捐血中心主任林冠州表示，中部血庫目前以AB、O型血最缺，O型只剩6天、AB型則不到5天庫存量，非常危急。

陳子勇捲袖帶頭捐血表示，最近因氣溫驟降，醫療用血需求大增，藉由與今年成立滿20周年環台醫療策略聯盟聯合舉辦「醫護相挺 好血有你 環台二十 熱血無限」活動，號召院內醫護人員、員工站出來，一同為血庫貢獻心力，非常有意義。

光田綜合醫院指出，捐血活動共募集到近百袋血量，院方準備馬卡龍提袋、捐血中心則提供棒球帽及喜利廉手工烘焙贊助百份麵包，贈送給捐血的民眾，獲得熱烈回響。

(中時 )